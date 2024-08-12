وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان توضح موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2024

تفاعلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع استفسارات المواطنين بشأن موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2024، حيث تداولت الأنباء حول وجود تغيير محتمل في موعد الصرف لهذا الشهر، وذلك بسبب تزامن اليوم الرسمي مع عطلة نهاية الأسبوع، وأكدت الوزارة أن اليوم المحدد لصرف الدعم السكني هو الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي، وذلك كموعد رسمي لإيداع مخصصات الدعم، ما لم يتعارض هذا اليوم مع عطلة رسمية، لذا، تهيب الوزارة بالمواطنين مراجعة الموقع الرسمي للحصول على أحدث التحديثات حول موعد الصرف وتفاصيل الدعم السكني.

موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2024

أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن تغيير مهم في موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 2024، تأتي هذه الخطوة نتيجة تزامن موعد الصرف المحدد في اليوم الرابع والعشرين من الشهر مع عطلة يوم السبت الأسبوعية في المملكة، وبناءً عليه، سيتم إيداع مستحقات الدعم السكني في حسابات المستفيدين يوم الأحد، الموافق 25 أغسطس 2024، بدلاً من يوم السبت التقليدي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يهدف إلى ضمان حصول جميع المستفيدين على مستحقاتهم في الوقت المحدد وبدون أي مشكلات.

الاستعلام عن الدعم السكني دفعة أغسطس

يتيح برنامج سكني لجميع المستفيدين من الدعم السكني فرصة الاستعلام عن الدفعات المالية إلكترونيًا، حيث يمكن للمستفيدين، الذين يستوفون شروط الاستحقاق، التحقق من نزول دفعة شهر أغسطس من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لبرنامج سكني. تسجيل الدخول إلى البوابة الرئيسية من خلال إضافة الاسم وكلمة المرور. الضغط على مربع “الدفعات المالية”.

بعد إتمام هذه الخطوات، سيتم عرض كافة التفاصيل المتعلقة بإيداع دعم شهر أغسطس 2024. لذا، يُنصح جميع المستفيدين بالتحقق من وضع الدعم الخاص بهم لضمان الاستفادة الكاملة من الخدمات المتاحة.