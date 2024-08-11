هاتف Infinix Note 40 Pro بمميزات رهيبة وسعر مغري.. منافس خطير من انفنكس هتشتريه وانت مغمض

هاتف Infinix Note 40 Pro أحدث ضجة كبيرة بعد أن تم نزوله إلى الأسواق، حيث يمتلك هذا الهاتف مجموعة من المميزات والمواصفات المذهلة التي أذهلت جميع الراغبين في الشراء، حيث قامت شركة انفنكس بالابداع في مواصفات هذا الهاتف، وسنقوم بنقل كافة المواصفات والمميزات الخاصة بالهاتف خلال السطور القادمة، فتابعوا معنا.

هاتف Infinix Note 40 Pro

يعد هاتف Infinix Note 40 Pro تجربة متميزة في الألعاب والتصوير دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة حيث يتميز الهاتف بكاميرا ذات جودة عالية ومعالج قوي، واليكم باقي المواصفات خلال السطور التالية:

الشاشة الهاتف من نوع اموليد بمساحة 6.78 إنش بجودة الـ 1080×2436 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 393 بكسل

يأتي الهاتف بتصميم شيك مع لمبة مضيئة متفاعلة بالذكاء الاصطناعي.

الهاتف البلوتوث كما يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS .

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 2K.

يأتي الهاتف بميكرفون اضافي لعزل الضوضاء.

معالج الهاتف يأتي من نوع Dimensity 7020 بتكنولوجيا 6 نانو بالإضافة إلى معالج رسومي من نوع IMG BXM-8-256 .

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية الهاتف تأتي ثلاثية الأولى منها تأتي بدقة 108 ميجا بكسل.

يدعم الهاتف تركيب شريحتين اتصال.

يدعم شركات الجيل الثالث والرابع والخامس.

يتوفر الهاتف باللون الأخضر وباللون الذهبي.

سعر هاتف Infinix Note 40 Pro

يمتلك هاتف Infinix Note 40 Pro مجموعة لا حصر لها من المميزات، جعلت الطلب يتزايد عليه بشكل كبير، ويكون سعر الهاتف بالشكل التالي: