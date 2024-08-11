أسرع قوة شحن في هاتف سامسونج الجديد تعرف على مواصفات Samsung Galaxy A35 5G

يعتبر هاتف Samsung Galaxy A35 5G هو احدث اصدارات شركة سامسونج الجديدة، والتي يتساءل الكثير من محبي هواتف سامسونج على أهم مواصفاته ومميزاته، وذلك بعد إعلان شركة سامسونج أنه تم العمل على تزويد الهاتف بمواصفات قياسية وخاصة الكاميرا التي تم الاهتمام بها أن تكون مميزة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

مواصفات Samsung Galaxy A35 5G

أوضحت شركة سامسونج بأنها ستحرص على إصدار هاتف جديد بمواصفات قياسية، وتساءل العديد من الأشخاص على مواصفات الهاتف الأساسية وقد تم التوضيح بأنها كالتالي:

نوعية المعالج ثماني النواة Exynos 1380 تكنولوجيا 5 نانو مساحة تخزين الهاتف مع الرامات 128/256 جيجا مع 6/8 جيجا رام دقة الكاميرا في الهاتف خلفية ثلاثية 50+8+5 م.ب. / امامية 13 م.ب. حجم الشاشة 6.6 بوصة بدقة QHD بها ثقب صغير نظام التشغيل في الهاتف اندرويد 14 سعة البطارية 5000 مللي أمبير خامات تصنيع الهاتف ضهر الهاتف من الزجاج بينما الاطار الخارجي من البلاستيك. خاصية NFC يدعم الهاتف الخاصية.

ما هي مزايا هاتف سامسونج جالاكسي أى 35

بعد التعرف على مواصفات الهاتف القياسية يتساءل البعض على أهم مميزات الهاتف، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: