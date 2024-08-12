استعلم من هنا HERE.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي

كشفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الرقمية، حيث تعتبر برامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم المقدمة للأسر الأكثر احتياجا وتقدم دعم للأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض وذلك لتساهم في تحسين ظروفهم المعيشية، ولذلك نقدم لكم خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وكذلك الشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم.
الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024
أوضحت وزارة العمل العراقية، إنه يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وذلك للتعرف على الأسماء التي تستحق الحصول على الدعم، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط موقع منصة مظلتي الإلكترونية.
- تسجيل الدخول عبر كتابة الاسم وكلمة المرور.
- اختيار أيقونة نظام الحماية الاجتماعية.
- تحديد أيقونة دعم لرعاية الاجتماعية.
- الضغط على أيقونة الوجبة السابعة.
- كتابة كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
- بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة استعلام، لتظهر أمامك النتيجة في ملف إلكتروني pdf يمكنك البحث عن اسمك.
شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والسابعة 2024
أشارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، إنه يوجد عدد من الشروط المطلوبة والتي يجب توافرها على المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وتمثلت في الآتي:
- يجب بأن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم حاصل على الجنسية العراقية.
- كذلك يكون الشخص متواجد بشكل مستمر في العراق، وتبلغ عدد أفراد الأسرة 4 أفراد.
- ضرورة عدم امتلاك المتقدم لأي أصول أو عقارات أو ممتلكات تكون بقيمة عالية.
- يتراوح عمر المتقدم للرجال ما بين 18 عام إلى 60 عام، فيما يتراوح عمر النساء ما بين 15 عام إلى 55 عام.
- إرفاق جميع المستندات المطلوبة والشروط اللازمة عند تقديم الطلب.