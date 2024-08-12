استعلم من هنا HERE.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي

كشفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية، خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الرقمية، حيث تعتبر برامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم المقدمة للأسر الأكثر احتياجا وتقدم دعم للأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض وذلك لتساهم في تحسين ظروفهم المعيشية، ولذلك نقدم لكم خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وكذلك الشروط المطلوبة لاستحقاق الدعم.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أوضحت وزارة العمل العراقية، إنه يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وذلك للتعرف على الأسماء التي تستحق الحصول على الدعم، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

تسجيل الدخول عبر كتابة الاسم وكلمة المرور.

اختيار أيقونة نظام الحماية الاجتماعية.

تحديد أيقونة دعم لرعاية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة الوجبة السابعة.

كتابة كافة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة استعلام، لتظهر أمامك النتيجة في ملف إلكتروني pdf يمكنك البحث عن اسمك.

شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والسابعة 2024

أشارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، إنه يوجد عدد من الشروط المطلوبة والتي يجب توافرها على المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وتمثلت في الآتي: