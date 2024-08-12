رابط منصة مظلتي استعلم على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة 2024

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية العراقية من أهم البرامج الحكومية التي تطرح مساعدات لكافة المشتركين بها، وخاصة محدودي الدخل، ويتساءل البعض على طريقة الاستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية، وقد تم توضيح الخطوات الصحيحة من قبل الحكومة العراقية سنتعرف على التفاصيل الكاملة.

طريقة الاستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تزايد معدلات البحث في الفترة الأخيرة حول الطريقة الصحيحة في الاستعلام على أسماء المشمولين بالرعاية، وقد أعلنت الحكومة العراقية بانه يتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الرسمي الخاص بمنصة مظلتي من هنا .

اضغط على الرعاية الاجتماعية من الخيارات الموضحة أمامك، ويطلب الموقع اختيار رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

بعدها يتم تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمتعلم، واضغط على استعلام.

سيتم توضيح على الشاشة كافة التفاصيل الخاصة بك.

ما هي شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

أعلنت الحكومة العراقية بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المقدمين وتم قبول الطلب الخاص بك بالانضمام إلى برنامج الرعاية الاجتماعية، وقد تم التوضيح بأن الشروط كالتالي: