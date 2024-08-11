متى يبدأ العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية 1446 وما هي مواعيد الاجازات الرسمية 

يعتبر العام الدراسي الجديد من أهم الأمور التي يهتم بها الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، ويتم التساؤل بشكل مستمر على موعد بداية العام الدراسي، وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية التفاصيل الكاملة الخاصة بالعام الدراسي ومواعيد الاجازات سنتعرف على التفاصيل الكاملة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 1446

أعلنت وزارة التعليم السعودية بأنه تم العمل على وضع الخطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد وقد تم التوضيح بأنها كالتالي:

تم توضح بأن الموعد الرسمي لعودة الطلاب بداية من يوم 18 أغسطس 2024، ويجب على المشرفين العودة إلي العمل بداية من يوم 4 أغسطس 2024.

وأوضحت أيضاً بأن الموعد الرسمي لعودة المعلمين بداية من يوم 11 أغسطس 2024.

الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 1446

بعد التعرف على الموعد الخاص ببداية العام الدراسي الجديد في المملكة، يرغب الطلاب التعرف على مواعيد الإجازات لكافة الطلاب وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: