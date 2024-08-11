“ماما جابت نونو” تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 لمتابعة كل ما هو مميز في عالم الطفل

تعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات الفضائية الطفولية التي تم إطلاقها مؤخرًا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، فضلاً عن أن هذه القناة تقدم العديد من المحتوى الطفولي والمميز على مدار الساعة دون توقف، بالإضافة إلى أن القناة تم إطلاقها في عام 2008، لتكون إحدى القنوات المتخصصة في البرامج التعليمية للأطفال بكافة أنحاء الدول العربية، وعليه سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بإستقبال التردد الجديد لقناة طيور بيبي، بحيث يتعرف عليها المتابعين والمشاهدين.

استقبل تردد قناة طيور بيبي 2024 نايل سات

لكي تقوم بمشاهدة العديد من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة التي يتم إذاعتها على مدار اليوم بجودة عالية، وذلك بإستقبالها وفقًا للمعلومات الأتيه:-

القمر الصناعي قناة طيور بيبي فهو النايل سات.

تردد قناة طيور بيبي الجديد يكون: 1315.

معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة طيور بيبي أطفال يكون 4/3.

تنزيل تردد طيور بيبي اطفال 2024 على عرب سات

وحتى تتمكن من مشاهدة كل ما حصري في عالم الطفل حول العالم العربي، ما بين الأفلام والمسلسلات الكرتونية، وذلك بإتباع البيانات الأتيه:-