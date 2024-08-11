اضبطها الآن تردد قناة ماجد للأطفال على الأقمار الصناعية المختلفة وسلي طفلك بمحتوى هادف

قناة ماجد هي واحدة من القنوات الفضائية الرائدة في المنطقة العربية، والتي تخصصت في تقديم محتوى هادف ومتنوع للأطفال، وتحرص إدارة القناة على توظيف خبراء في مجالات التربية والتعليم، بهدف إنتاج محتوى يتناسب مع احتياجات الأطفال وينمي لديهم المهارات والمعارف المختلفة، وما يميز قناة ماجد هو التزامها بتقديم المحتوى المجاني والمتجدد طوال اليوم، بالإضافة إلى اهتمامها بتقديم تجربة مشاهدة سلسة وخالية من أي انقطاع أو تشويش فمن خلال توفير ترددات القناة على أكثر من قمر صناعي، تضمن القناة وصول محتواها إلى أكبر شريحة ممكنة من الأطفال في مختلف أنحاء الوطن العربي.

ترددات قناة ماجد 2024

على قمر النايل سات:

التردد: 11411

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: HD

اسم القناة على الريسيفر: ماجد

على قمر عربسات:

التردد: 11804

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

التشفير: قناة مجانية غير مشفرة

كيفية ضبط الرسيفر لتنزيل قناة ماجد

تشغيل التلفاز وتوجيه ريموت التحكم إليه. الدخول إلى قائمة إعدادات التلفاز والنقر على “ضبط قائمة القنوات”. اختيار “التحديث اليدوي” لإدخال البيانات الخاصة بالقناة. تحديد القمر الصناعي المراد البحث عليه (نايل سات أو عرب سات). إدخال التردد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ الخاص بقناة ماجد: تأكيد إدخال البيانات الصحيحة ثم النقر على “بدء البحث”. بعد العثور على القناة، النقر على “حفظ” لإضافتها إلى قائمة القنوات. الخروج من القائمة لحفظ التغييرات.

بهذه الخطوات البسيطة، سيتم تنزيل قناة ماجد على التلفاز ليتمكن المشاهد من الاستمتاع بمحتواها المتنوع والشيق لا تتطلب عملية الضبط هذه أي خبرة فنية مسبقة.