سجل بدون رقم هاتف| ميزة جديدة من واتساب لملايين المستخدمين.. ثورة في عالم التواصل، اعرف التفاصيل،

أعلن تطبيق “واتساب” عن ميزة جديدة لملايين المستخدمين، يمكنهم التسجيل بدون رقم الهاتف وبتسجيل اسم المستخدم فقط، بما تسهل على الجميع في تسجيل الدخول لضمان خصوصية المستخدم وإمكانية إرسال الرسائل النصية وإنهاء كافة الخدمات عبر المنصة، حتى أن هذه الإضافة تُساعد الكثير من المستخدمين وخاصة في الأماكن التي يصعب فيها الشبكات والحصول على أرقام الهواتف.

الدخول إلى تطبيق واتساب بدون رقم هاتف

وتعرض تسجيل الدخول إلى منصة واتساب بإدخال رقم الهاتف لإنشاء حساب جديد، مما يتعرف إلى الكشف عن بيانات المستخدمين، وقد يكون عرضها إلى الاختراق، ومع إضافة الميزة الجديدة فستصبح بإمكانك تسجيل الدخول بإدخال عنوان البريد الإلكتروني أو اسم المستخدم، أو الطرق الأخرى التي من خلالها ستُحافظ على معلوماتك الشخصية، والمساهمة في أمان معلومات المستخدمين والمزيد من الخصوصية.

تعزيز خصوصية المستخدمين عبر واتساب

وتحديث الواتساب الجديد يسهل المستخدمين في الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص، خاصة في المناطق النائية، بما لا تقتصر هذه الميزة فقط على تعزيز الخصوصية، بل تغير أيضًا جهات التواصل مع الأشخاص على الواتساب، مما يجعلك تصل إلى التطبيق بأكثر سهولة ويتيح للناس التواصل بدون قيود، ورغم حجم الفوائد والإضافات الجديدة والكبيرة التي يقدمها التحديث، إلا أن هناك بعض الإجراءات الأمنية القوية للحفاظ على أمان النظام الأساسي بداخل التطبيق، هذا وأن ذلك يكون بالدخول إلى إعدادات حسابك الشخصي مع توثيق خاصية الأمان.