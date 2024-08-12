شفرات جاتا فايس سيتي GTA V Vice City 🌟🌟🌟 هتخليك تسيطر على أعدائك.. شفرات مضمونة 100% اعرفها وخليك حريف

قامت شركة روك ستار بتحديث شفرات جاتا فايس سيتي، وقد أدى ذلك الى إتاحة تحديث اللعبة لجميع المستخدمين بسهولة ويسر عند التنزيل على الهواتف المحمولة الذكية دون تعب وقد أتى هذا نتيجة استجابة الشركة لطلبات المستخدمين في وجود نسخة تتوافق مع جميع الأجهزة المحمولة ليتسنى لهم اللعب في اي وقت وأي مكان.

شفرات جاتا فايس سيتي

هناك العديد من الشفرات المستخدمة في لعبة جاتا فايس سيتي واليكم باقة من اهم الشفرات التي يتم استخدامها:

يمكن استخدام شفرة النينجا وهي afphultl.

تعتبر أحد شفرات تومي أسمن الهامة والمميزة: deepfriedmarsbars bars

أما عن شفرة العضلات أيضًا فتكون هي jysdsod.

تعتبر هذه أبرز شفرات تغيير الوجه Still Like Dress Ressingup.

تعد شفرة إخفاء الشرطة هي: شفرة إزكي

شفرات القيادة المثيرة وتعتبرالقبضة هي كل شيء

تعد شفرة النجمة هي: شفرة أصنيب

تعتبر شفرات الضباب هي: شفرة كانت سينج.

أما عن شفرة الطقس الممطر فهي: قطط وكلاب

تحديث جاتا فايس سيتى

يمكن تحديث لعبة جاتا فايس سيتي عن طريق اتباع عدد من الخطوات المتتالية لقد جاءت الخطوات على النحو الآتي: