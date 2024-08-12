قمة تصميم الهواتف الذكية Samsung Galaxy S23 Ultra بمواصفات ومميزات يخطف الأنظار بأدائه الخارق وتصميمه الفريد من نوعه

شركة سامسونج تعتبر من الشركات الرائدة في مجال تصميم الهواتف الذكية، وأحدث إصداراتها هو هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra الذي يعد الأقوى على الإطلاق، وهذا الهاتف يتمتع بالعديد من المميزات المذهلة مثل كاميرات عالية الجودة، وشاشة أموليد عالية التحديث، وبطارية قوية تدوم لفترات طويلة ومع ذلك، فإن للهاتف أيضًا بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار وفي هذا المقال تفاصيل مميزات وعيوب هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra، بالإضافة إلى أسعاره في السوق.

مميزات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

شركة سامسونج تعد من الرواد في عالم الهواتف الذكية، وأحدث إصداراتها هو هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra الذي يُعتبر الأقوى والأكثر تطوراً في السوق حالياً ويتميز هذا الهاتف بالعديد من المواصفات المميزة التي تجعله خياراً رائعاً للمستخدمين الباحثين عن الأداء والكفاءة العالية.

يدعم الهاتف خاصية NFC للدفع اللاتلامسي، ومقاومة الغبار والماء بمعيار IP68، بالإضافة إلى شبكة الجيل الخامس 5G للاتصال الفائق.

يأتي الهاتف بتصميم عصري من خامات ممتازة كالزجاج، مع شاشة AMOLED كبيرة الحجم تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+.

يتمتع بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 بتقنية 4 نانومتر، وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت، وسعة تخزين 1 تيرابايت، مما يؤمن أداءً سلساً وسريعاً في جميع المهام.

يضم الهاتف مجموعة كاميرات رباعية بدقة 200 ميجابكسل، مما يمكّن من التقاط صور وتسجيل فيديوهات بجودة عالية.

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير-ساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط لضمان استخدام طويل الأمد.

أسعار هاتف سامسونج جالكسي أس 23 ألترا في الأسواق العربية

في الأسواق العربية، يتوفر هاتف سامسونج جالكسي أس 23 ألترا بأسعار متباينة بين الدول وفيما يلي تفاصيل الأسعار:

السعودية:

الإصدار بذاكرة 256 جيجابايت و 12 جيجابايت رام: حوالي 3200 ريال سعودي

الإصدار بذاكرة 512 جيجابايت و 12 جيجابايت رام: حوالي 4000 ريال سعودي

الإمارات:

الإصدار بذاكرة 256 جيجابايت و 12 جيجابايت رام: حوالي 2800 درهم إماراتي

الإصدار بذاكرة 512 جيجابايت و 12 جيجابايت رام: حوالي 3100 درهم إماراتي

مصر: