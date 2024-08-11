“يا لولو في نونو”.. التردد الجديد لقناة وناسة 2024 الجديد على الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات بجودة عالية

التردد الجديد لقناة وناسة 2024، تساعد قنوات الأطفال الصغار على قضاء وقتهم في جو من المرح والترفيه هذا بجانب المتعه وتزداد أهمية قنوات الأطفال في فترة الاجازة والعطلات الصيفية حيث انها تضيف الى وقتهم مزيد من المتعة وتعتبر قناة وناسة واحدة من أهم القنوات المحببة لدى الأطفال والتي استطاع أن تظهر وتتربع على عرش قنوات الاطفال في الفترة الأخيرة وذلك بسبب الأغانى والأناشيد التي تقدمها القناة لذلك سوف نتعرف معا على تردد قناه وناسه في السطور القادمة فتابعونا.

التردد الجديد لقناة وناسة 2024 على النايل سات

من قنوات الأطفال المميزة والابرز من ناحية الأناشيد والأغاني المميزة التي يتعلم من خلالها الأطفال العديد من المعاني هي قناة وناسة ويأتي ترددها على القمر الصناعي نايل سات كتالي:

التردد: 11470.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

التردد الجديد لقناة وناسة 2024 على العرب سات

تعمل القناة على بث ترددها عبر الدول المختلفة وذلك من خلال القمر الصناعي عرب سات ويأتي ترددها على النحو التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

مزايا قناة وناسة

قناة وناسة من القنوات التي لها مزايا عديدة لذلك يحرص الآباء والأمهات على تنزيل ترددها ليستمتع الأطفال الصغار بها ومن هذه المزايا ما يلي: