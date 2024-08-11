من لذتها هيطلبوها كل يوم ..طريقة عمل كيك الشاي في المنزل بطعم لا يقاوم

كيك الشاي البسيط هو واحد من الحلويات المنزلية المفضلة لدى الكثير من الناس، وهذا النوع من الكيك يتميز بطراوته وبساطة تحضيره، مما يجعله مثاليًا لالاستمتاع به مع فنجان من الشاي أو القهوة في أي وقت من اليوم في هذا المقال، سنقدم لكم وصفة سهلة ومضمونة لتحضير كيك الشاي اليومي باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في المنزل. سوف نشرح بالتفصيل كل خطوة من خطوات التحضير، لنضمن لكم نجاح إعداد هذا الكيك اللذيذ في المرة الأولى ولا داعي للقلق بشأن فشل تحضير الكيك، فهذه الوصفة ستساعدكم على الحصول على نتائج رائعة كل مرة.
كيك الشاي اليومي بطريقة سهلة
المكونات:
- 2 كوب دقيق
- 1 كوب سكر
- 1 كوب حليب
- 1/2 كوب زبدة مذابة (أو زيت نباتي)
- 3 بيضات
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
- 1/4 ملعقة صغيرة ملح
- قشر ليمون مبشور (اختياري)
خطوات التحضير:
- سخن الفرن إلى 180 درجة مئوية وحضّر قالب الكيك بتدهينه بالزبدة وتغطيته بقليل من الدقيق.
- في وعاء كبير، اخلط الدقيق، البيكنج باودر، البيكنج صودا والملح. اتركها جانباً.
- في وعاء آخر، اخفق البيض مع السكر حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهش.
- أضف الزبدة المذابة أو الزيت النباتي إلى خليط البيض والسكر واخلطهم جيداً.
- أضف الحليب والفانيليا إلى الخليط واستمر في الخفق حتى تمتزج المكونات.
- أضف المكونات الجافة تدريجياً إلى الخليط الرطب مع الخلط حتى تتكون عجينة خالية من الكتل.
- ثم أضف قشر الليمون المبشور إلى العجينة وامزجه جيداً.
- اسكب العجينة في القالب المحضر وزعها بشكل متساوٍي.
- اخبز الكيك في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 30-35 دقيقة أو حتى يخرج السكين نظيفاً عند إدخاله في وسط الكيك.
- اترك الكيك يبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم أخرجه واتركه يبرد تماماً على رف سلكي.
- قدم كيك الشاي اليومي مع فنجان من الشاي أو القهوة واستمتع بقطعة هشّة وطرية من الكيك.
- يمكن تخزين الكيك في علبة محكمة الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 3 أيام ليظل طرياً ولذيذاً.