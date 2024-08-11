من لذتها هيطلبوها كل يوم ..طريقة عمل كيك الشاي في المنزل بطعم لا يقاوم

كيك الشاي البسيط هو واحد من الحلويات المنزلية المفضلة لدى الكثير من الناس، وهذا النوع من الكيك يتميز بطراوته وبساطة تحضيره، مما يجعله مثاليًا لالاستمتاع به مع فنجان من الشاي أو القهوة في أي وقت من اليوم في هذا المقال، سنقدم لكم وصفة سهلة ومضمونة لتحضير كيك الشاي اليومي باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في المنزل. سوف نشرح بالتفصيل كل خطوة من خطوات التحضير، لنضمن لكم نجاح إعداد هذا الكيك اللذيذ في المرة الأولى ولا داعي للقلق بشأن فشل تحضير الكيك، فهذه الوصفة ستساعدكم على الحصول على نتائج رائعة كل مرة.

كيك الشاي اليومي بطريقة سهلة

المكونات:

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

1 كوب حليب

1/2 كوب زبدة مذابة (أو زيت نباتي)

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

قشر ليمون مبشور (اختياري)

خطوات التحضير: