اعــــــرف معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024 بعد اعلانها من قبل وزارة التعليم العالي.. اكتشــف الحدود الدنيا للقبول

لا يتوقف البحث عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية وذلك لأن معدلات القبول هي التي يتم على أساسها تحديد مستقبل الطالب في الشعب العلمية والادبية على حد سواء، وتقوم كل جامعة بتحديد معدل القبول بها وفقا لعدد المقاعد المتوفر والأخذ يكون بالأعلى مجموعات حيث يعد مجموع الطالب في التوجيهي هو النقطة الفاصلة في ذلك الأمر.

معدلات القبول في الجامعات الأردنية

تختلف معدلات القبول في الجامعات الأردنية من جامعة إلى أخرى ومن كلية إلى أخرى وتعد أعلى معدل من بين هذه الكليات هي كلية الطب بالنسبة للتخصص العلمي وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالنسبة للتخصص الأدبي وإليكم معدلات القبول الخاصة بالكليات والجامعات الأردنية لعام 2024، والتي تتمثل في التالي:

معدلات القبول في كلية الطب

معدل القبول في جامعة الأردنية: 98.2500

معدل القبول في جامعة آل البيت: 95.7500

معدل القبول في جامعة مؤتة: 95.5500

معدل القبول في جامعة عمان: 95.4500

معدلات القبول في كلية طب الأسنان

معدل القبول في جامعة الأردنية: 97.1500

معدل القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا: 96.8500

معدل القبول في جامعة عمان: 96.7500

معدل القبول في جامعة اليرموك: 96.6500

معدل القبول في جامعة مؤتة: 96.5500.

معدلات القبول في كلية الصيدلة

معدل القبول في جامعة الأردنية: 94.9000

معدل القبول في جامعة عمان: 94.7500

معدل القبول في جامعة مؤتة: 94.0500

معدل القبول في جامعة اليرموك: 93.9500

معدل القبول في جامعة الهاشمية: 93.8500

معدل قبول باقي الكليات

لا تقتصر معدلات القبول في الجامعات الأردنية على ما ذكرناه بل هناك معدلات للكليات أخرى وهي على الترتيب على النحو التالي: