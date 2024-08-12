اعــــــرف معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2024 بعد اعلانها من قبل وزارة التعليم العالي.. اكتشــف الحدود الدنيا للقبول

لا يتوقف البحث عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية وذلك لأن معدلات القبول هي التي يتم على أساسها تحديد مستقبل الطالب في الشعب العلمية والادبية على حد سواء، وتقوم كل جامعة بتحديد معدل القبول بها وفقا لعدد المقاعد المتوفر والأخذ يكون بالأعلى مجموعات حيث يعد مجموع الطالب في التوجيهي هو النقطة الفاصلة في ذلك الأمر.
معدلات القبول في الجامعات الأردنية
تختلف معدلات القبول في الجامعات الأردنية من جامعة إلى أخرى ومن كلية إلى أخرى وتعد أعلى معدل من بين هذه الكليات هي كلية الطب بالنسبة للتخصص العلمي وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالنسبة للتخصص الأدبي وإليكم معدلات القبول الخاصة بالكليات والجامعات الأردنية لعام 2024، والتي تتمثل في التالي:
معدلات القبول في كلية الطب
- معدل القبول في جامعة الأردنية: 98.2500
- معدل القبول في جامعة آل البيت: 95.7500
- معدل القبول في جامعة مؤتة: 95.5500
- معدل القبول في جامعة عمان: 95.4500
- معدل القبول في جامعة الأردنية: 97.1500
- معدل القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا: 96.8500
- معدل القبول في جامعة عمان: 96.7500
- معدل القبول في جامعة اليرموك: 96.6500
- معدل القبول في جامعة مؤتة: 96.5500.
معدلات القبول في كلية الصيدلة
- معدل القبول في جامعة الأردنية: 94.9000
- معدل القبول في جامعة عمان: 94.7500
- معدل القبول في جامعة مؤتة: 94.0500
- معدل القبول في جامعة اليرموك: 93.9500
- معدل القبول في جامعة الهاشمية: 93.8500
معدل قبول باقي الكليات
لا تقتصر معدلات القبول في الجامعات الأردنية على ما ذكرناه بل هناك معدلات للكليات أخرى وهي على الترتيب على النحو التالي:
- الحد الاقل للقبول في كلية المحاسبة هو 95.65%.
- الحد الاقل للقبول بكلية إدارة الأعمال هو 93.45%.
- الحد الأقل كلية الأعمال والاقتصاد المالي يكون 85%.
- معدل القبول بكلية العلوم المصرفية والمالية يبدأ من 92%.
- معدل القبول في كلية اللغة الإنجليزية وآدابها يبدأ من 95.4%.
- معدل القبول في كليات إدارة السياحة والسفر يبدأ من 82.9%.
- أما الحد الأقل للقبول في كليات التربية الخاصة يبدأ 84.85%.
- معدل القبول في كلية إدارة وصيانة الآثار يبدأ من 80%.