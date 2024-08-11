بدون شروط وعلى فترة سداد طويلة.. الحصول على وحدة سكنية لجميع المواطنين

طرح صندوق التنمية الحضرية، العديد من الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية، وذلك في مختلف عواصم المحافظات، التي بغت عددها إلى 3000 شقة سكنية، بما شملت نحو 5 محافظات، مع توفير العديد من التسهيلات والإجراءات المعنية بإتباعها لكي يتم الحصول على الوحدة السكنية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة الحصول على الوحدة السكنية

وفي سياق متصل أكد خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، عنه لكي يتم الحصول على الوحدة السكنية بتسهيلات كبيرة أمام الراغبين، كما نص على النحو الأتي:-

يمكن التوجه إلى مقر صندوق التنمية الحضرية المتواجد في كل محافظة.

كذلك إمكانية الحجز عبر الخط الساخن المتمثل في “15444”.

ليتم عمل معاينة لوحدة السكنية التي يرغب المتقدم في الحصول عليها.

كذلك فإن الوحدات لا تطلب أي شروط أو تعقيدات عند التقديم على الوحدة.

يتم دفع مقدم جدية الحجز ويبلغ 15% من قيمة الوحدة السكنية.

وحدات صندوق التنمية الحضارية

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق قام بالتعاقد مع العديد من البنوك داخل الدول، للتسهيل على المواطنين في سداد الأقساط بدفع 15% وسداد باقي الأقساط على 5 سنوات بدون الحصول على الفائدة، ومن بينها بنك القاهرة وبنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكان والتعمير وكذلك بنك CIB، بالإضافة إلى أن الصندوق يوفر كذلك عمل معاينات للوحدات السكنية على أرض الواقع للتأكد من معاينها من قبل الشخص المتقدم للحصول على الوحدة السكنية.