لبشرة مشرقة كالقمر النشا لإزالة الإسمرار والبقع بمكوناتها الطبيعية الحل بدون تكاليف

النشا هو أحد أكثر المواد الطبيعية المدهشة والفعالة لبشرة صحية وشابة، وهذا المكون البسيط والميسور التكلفة يمتلك العديد من الفوائد الخارقة للبشرة والنشا له قدرة فريدة على شد الجلد وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة التي قد تظهر مع تقدم العمر إضافة إلى ذلك، فهو يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، مزيلاً البقع الداكنة والتصبغات المزعجة ما هو أكثر إثارة للإعجاب، أن النشا يساعد على إنتاج الكولاجين في البشرة وهذا المكون الحيوي يعيد للبشرة نضارتها وحيويتها، منحها مظهراً أصغر سناً وأكثر شباباً وبفضل هذه الخصائص المذهلة، أصبح النشا المكون الأساسي في ماسك طبيعي سهل التحضير في المنزل، يمكن أن يكون سر بشرة متألقة وشابة في المقال التالي، كيفية تحضير هذا الماسك السحري والاستفادة من فوائده العديدة للبشرة.

ماسك النشا لتعزيز الكولاجين في البشرة

مكونات ماسك النشا لتعزيز الكولاجين:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

القليل من الماء.

خطوات تحضير ماسك النشا لتعزيز الكولاجين: