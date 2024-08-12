مجموعك هيجيبلك أي؟؟..تنسيق الثانوية العامة توقعات المرحلة الأولى ورابط الموقع الرسمي للتنسيق 2024

ahmed alshawadfi تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
مجموعك هيجيبلك أي؟؟..تنسيق الثانوية العامة توقعات المرحلة الأولى ورابط الموقع الرسمي للتنسيق 2024
مجموعك هيجيبلك أي؟؟..تنسيق الثانوية العامة توقعات المرحلة الأولى ورابط الموقع الرسمي للتنسيق 2024

عاوز تعرف مجموعك هيجيبلك أي تنسيق الثانوية العامة توقعات المرحلة الأولى ورابط الموقع الرسمي للتنسيق 2024، بعد صدور نتائج الثانوية العامة، يبدأ الطلاب في البحث عن توقعات تنسيق الثانوية العامة لعام 2024 لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة، حيث يسعى كل طالب للحصول على أفضل فرصة تعليمية تتوافق مع مهاراته واهتماماته الأكاديمية. في نظام التنسيق المتبع في جمهورية مصر العربية، يعتمد الطلاب على تحديد الكليات المناسبة لقدراتهم وتخصصاتهم.

توقعات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2024 لشعبة علمي رياضة

مجموعك هيجيبلك أي؟؟..تنسيق الثانوية العامة توقعات المرحلة الأولى ورابط الموقع الرسمي للتنسيق 2024
مجموعك هيجيبلك أي؟؟..تنسيق الثانوية العامة توقعات المرحلة الأولى ورابط الموقع الرسمي للتنسيق 2024

نضع بين أيديكم الآن كل ما يخص مجموعك هيجيبلك أي، تنسيق الثانوية العامة توقعات المرحلة الأولى ورابط الموقع الرسمي للتنسيق 2024، وجائت توقعات تنسيق الثانوية العامة بالمرحلة الأولي علمي رياضة كما يلي:

  1. كلية الحاسبات في قنا: 71%.
  2. كلية الحاسبات في سوهاج: 70%.
  3. كلية الهندسة بجامعة القاهرة: 87%.
  4. كلية الهندسة بجامعة دمياط: 83%.
  5. كلية الهندسة بجامعة المنصورة: 84%.
  6. كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية: 86%.
  7. كلية الهندسة بجامعة عين شمس: 85%.
  8. كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ: 85%.
  9. كلية الهندسة بجامعة طنطا: 83%.
  10. كلية الحاسبات بجامعة سوهاج: 72%.
  11. كلية الهندسة بجامعة الزقازيق: 83%.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 لشعبة علمي علوم

فبعد أن توصلنا من خلال ما سبق إلى مجموعك هيجيبلك أي، تنسيق الثانوية العامة توقعات المرحلة الأولى ورابط الموقع الرسمي للتنسيق 2024، ننتقل إلى توقعات تنسيق الثانوية العامة لشعلة علمي علوم والتي نذكر منها ما يلي:

  • كلية الطب بجامعة القاهرة: قد تتطلب نسبة قبول تصل إلى 95%.
  • كلية الطب بجامعة دمياط: قد تحتاج إلى نسبة قبول تبلغ حوالي 91%.
  • كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس: قد تطلب نسبة قبول قدرها 90%.
  • كلية الصيدلة بجامعة القاهرة: يتوقع أن تحتاج إلى نسبة قبول تبلغ 91%.

تتم عملية التنسيق على مراحل، بدءاً بالمرحلة الأولى لشعبة علمي علوم وعلمي رياضة، وتستمر بطريقة مماثلة في المراحل التالية، يتطلب الأمر من الطلاب التخطيط بعناية واتخاذ قرارات مستنيرة لتحقيق أفضل الخيارات لمستقبلهم الأكاديمي والمهني.

معلومات الكاتب
ahmed alshawadfi

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