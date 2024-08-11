ثبتها الآنـ تردد قناة beIN Sports الناقلة لأقوى المباريات في أولمبياد باريس 2024

ندي سعد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
ثبتها الآنـ تردد قناة beIN Sports الناقلة لأقوى المباريات في أولمبياد باريس 2024
ثبتها الآنـ تردد قناة beIN Sports الناقلة لمباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

يبحث عن تردد قناة beIN Sports القطرية عدد كبير من محبي الرياضة وخاصة كرة القدم حيث تقوم القناة بنقل العديد من المباريات والبطولات العالمية والمحلية والتي يحرص على متابعتها المشجعين في الوطن العربي، تضم القناة باقة من أفضل الرياضيين والمعلقين ومقدمي البرامج الرياضية، بفضل تميز القناة في نقل البطولات حول العالم، استطاعت أن تجعل لها قاعدة جماهيرية كبيرة.

تردد قناة beIN Sports

يحرص على معرفة تردد قناة beIN Sports عدد كبير من المشاهدين وخاصة في الأوقات الحالية حيث يتم إذاعة منافسات أولمبياد باريس لدورة 33 والتي تقام على الأراضي الفرنسية ويشارك في الأولمبياد عدد من المنتخبات العربية في كرة القدم والتي استطاعت أن تحقق نتائج كبيرة منها المنتخب المصري والمنتخب المغربي حيث استطاع الوصول إلى الدور الـ 16 في منافسات الأولمبياد ويتمثل تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات في التالي:

  • اسم القناة قناة beIN Sports.
  • القمر الصناعي هو نايل سات.
  • التردد الخاص بالقناة هو 11585.
  • استقطاب اتجاه القناة عمودي.
  • معدل الترميز هو 27500.
  • معامل التصحيح الخاص بالقناة هو ¾.

قناة beIN Sports

بعد معرفة تردد قناة beIN Sports القناة الرياضية نوضح لكم أهم الخطوات التي يجب على المشاهد اتباعها حتى يتمكن من إضافة القناة على جهاز الاستقبال الخاص به، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

  • من خلال جهاز التحكم يتم الضغط على زر القائمة.
  • بعدها يجب الضغط على كلمة الإعدادات.
  • ثم يتم بعد ذلك اختيار التركيب اليدوي من بين الخيارات المتاحة.
  • بعد ذلك يتم اختيار القمر الصناعي.
  • ويجب على المشاهد أن يقوم بإضافة جميع المعلومات الخاصة بتردد القناة والتي ذكرناها بالأعلى.
  • يجب الضغط بعدها ذلك على زر البحث.
  • حتى تقوم بتثبيت القناة قم بالضغط على زر حفظ.
  • قم بالبحث عن القناة والاستمتاع بمشاهدتها.
معلومات الكاتب
ندي سعد

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