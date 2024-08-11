“مسلسل Selah addin Eyyubi الجزء 2” موعد عرض أولى حلقات الجزء الثاني مسلسل صلاح الدين الأيوبي والقنوات الناقلة 2024

مروة حامد تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
“مسلسل Selah addin Eyyubi الجزء 2” موعد عرض أولى حلقات الجزء الثاني مسلسل صلاح الدين الأيوبي والقنوات الناقلة 2024

يبحث عشاق ومحبي الدراما التركية في الوطن العربي عن موعد عرض أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، والذي ينتظره متابعي المسلسل على أحر من الجمر لاستكمال الأحداث الشيقة والممتعة للغاية، فالمسلسل حقق نجاح كبير للغاية وثت عرض الموسم الأول وأصبح له جمهور كبير وعريق للغاية في مختلف الدول العربية، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم الموعد الخاص بعرض الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين.

موعد عرض مسلسل Selah addin Eyyubi الموسم الثاني

نوهت الشركة المنتجة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي عن موعد عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني للمسلسل، والذي تقرر عرضه في شهر سبتمبر 2024 من خلال القناة العارضة الحصرية له وهي تي أر تي التركية، حيث سيعرض المسلسل في موعده الأسبوعي الأثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي ج 2

يعرض المسلسل عبر مجموعة من القنوات المختلفة والتي حققت نجاح كبير وقت عرض الموسم الأول منه، كما ستعرض تلك القنوات الموسم الثاني منه أيضاً وتستعد حالياً لعرضه قريباً، وأبرز تلك القنوات هي قناة الفجر الجزائرية التي تعرض عبر شاشتها العديد من المسلسلات التركية التاريخية الرائعة، ويمكن استقبال القناة بكل سهولة من خلال الترددات التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12034.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة TRT التركية الناقلة الحصرية لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11042.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
معلومات الكاتب
مروة حامد

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