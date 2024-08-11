NOW نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024 عموم محافظات العراق

مازالت عمليات البحث تزداد بشكل كبير حول نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني، التي ظهرت في العديد من المحافظات العراقية، في إطار أن يتحصل عليها كافة الطلاب والطالبات لتعرف على المجموع والدرجات المتحصل عليها الطالب، وجاري رفع باقي المحافظات للتقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

عرض نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024

قامت وزارة التربية العراقية، بعقد امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي بمختلف محافظات العراق، لتبدأ بعدها عمليات المراجعة والتصحيح التي دامت لأيام متعددة، بالإضافة إلى مرحلة رصد الدرجات بكل دقة ووضوح، لتبدأ بعدها مرحلة مراجعة الدرجات واعتماد الكشوفات من قبل وزير التربية العراقي، حتى يتم رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني.

كيف أحصل على كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الثاني

حتى تقوم بعرض كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-