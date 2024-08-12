ميدو المشاغب زعل لولو..تردد قناة وناسة 2024 لجميع أغاني لولو بجودة عالية وعلى مدار اليوم

تبرز قناة وناسة كوجهة مفضلة للأطفال في الوطن العربي، وهذه القناة الرائدة تجمع بين المحتوى الترفيهي الجذاب والمضمون التعليمي القيِم، مما يجعلها متميزة عن غيرها من القنوات الموجهة لشريحة الصغار، وما يميز قناة وناسة هو التنوع في المحتوى الذي تقدمه، حيث تعرض مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تساعد على تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قدراتهم الفكرية، من أفلام الكرتون المليئة بالقيم الإيجابية إلى الأغاني السهلة والممتعة، تنجح قناة وناسة في جذب الصغار وتوفير تجربة مشاهدة مفيدة وممتعة في آن واحد بجودة عرض HD عالية الوضوح، تقدم قناة وناسة تجربة مشاهدة طبيعية وجذابة للأطفال، مما يجعلها محطة مفضلة للعديد من الأسر في الوطن العربي

تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah TV

ما يميز قناة وناسة هو تنوع محتواها، الذي يشمل أفلامًا كرتونية تعليمية، برامج تنمي مهارات الأطفال وأناشيد ممتعة، وبجودة عرض عالية، تقدم القناة تجربة مشاهدة طبيعية وجذابة للصغار.

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة تثبيت التردد الجديد لقناة وناسة على جهاز الاستقبال

اضغط على زر “الإعدادات” الموجود على جهاز التحكم عن بعد. ابحث عن خيار “الترددات” أو “القنوات” في قائمة الإعدادات. اختر “إضافة قناة” لفتح قائمة إضافة الترددات. حدد القمر الصناعي المناسب الذي تريد تثبيت التردد عليه، إما نايل سات أو عرب سات. اضغط على زر “بحث” لبدء عملية البحث عن القناة. بعد ظهور القناة في قائمة النتائج، احفظها على جهاز الاستقبال لتتمكن من مشاهدتها.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك تثبيت التردد الجديد لقناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك وتذكر أن تختار القمر الصناعي المناسب للتردد الجديد وأن تبحث عن القناة بعد إدخال التردد بعد ذلك، احفظ القناة لتتمكن من مشاهدتها بسهولة.