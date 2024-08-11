استقبل الآنـ تردد قناة الرابعة العراقية Al-Rabiaa lraq على نايل سات وعرب سات بجودة HD وشاهد أبرز الأحداث الرياضية

تردد قناة الرابعة العراقية يعد من الترددات المهمة التي يبحث عنها جميع عشاق الساحرة المستديرة المولعون بحب الكرة وعشقها، حيث تعد قناة الرابعة من القنوات الفضائية الرياضية التي تقوم ببث أهم المباريات الرياضية في كافة البطولات العالمية والمحلية، لذلك يحرص عشاق الرياضة على البحث عن تردد القناة وإضافتها إلى الأجهزة الخاصة بهم لمشاهدتها والاستمتاع بما تقدمه من فقرات ومباريات.

تردد قناة الرابعة العراقية

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن تردد قناة الرابعة العراقية تلك القناة الرياضية المهمة التي تقوم بعرض الكثير من المباريات التي تقام في جميع البطولات المختلفة وإليكم أهم المعلومات التي تدور حول تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة والتي تتمثل في التالي:

اسم القناة هو الرابعة الرياضية العراقية.

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 10892.

استقطاب اتجاه القناة هو h.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو 27500.

أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو ⅞.

جودة بث القناة هو SD.

ضبط القناة

بعد معرفة تردد قناة الرابعة العراقية يمكن أن يتم إضافة القناة إلى أجهزة استقبال المشاهدين بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: