رسميا … موعد بدء التنسيق الالكترونى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعى 2024

يستعد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية لبداية التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى فى التقديم للجامعات يوم الأثنين 12 أغسطس 2024، لتسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية 2024، وقد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بضرورة إتاحة كافة المعلومات لمساعدة الطلاب فى التقديم.

كيفية التسجيل الإلكترونى لتنسيق المرحلة الأولى

صرح المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، بأنه متاح للطلاب استخدام أجهزة الحاسب الآلى الموجودة فى معامل الحاسب الآلى المتوفرة فى الجامعات الحكومية المصرية لتسجيل رغباتهم للقبول بجامعات والمعاهد المصرية من خلال موقع التنسيق، ووضح أن المعامل مفتوحة أمام الطلاب من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء، وايضا يمكن للطلاب التقديم من خلال حسابهم الشخصى على مدار اليوم من خلال الرابط الالكترونى :

أماكن المعامل المتاحة للتقديم على مستوى الجمهورية

سوف نعرض لكم بعض من المعامل المتاح استخدامها فى الجامعات الحكومية

جامعة القاهرة:

الهندسة.

الزراعة.

كلية الدراسات الإحصائية.

الهندسة. الزراعة. كلية الدراسات الإحصائية. جامعة كفر الشيخ:

معامل الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية.

معامل الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية. جامعة بني سويف:

معمل الحاسب الالى بكلية الإعلام.

معمل كلية الآداب.

معمل الحاسب الالى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بشرق النيل.

معمل الحاسب الالى بكلية الإعلام. معمل كلية الآداب. معمل الحاسب الالى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بشرق النيل. جامعة بنها:

معمل كلية التجارة.

معمل كلية الزراعة بمشتهر.

معمل كلية الآداب.

معمل كلية التجارة. معمل كلية الزراعة بمشتهر. معمل كلية الآداب. جامعة الفيوم:

معمل الحاسب الالى بكلية الهندسة.

معمل الحاسب الآلى بكلية الزراعة.

معمل الحاسب الآلي بكلية العلوم.

معمل الحاسب الالي بكلية السياحة والفنادق.

معمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والمعلومات.

معمل الحاسب الالى بكلية الهندسة. معمل الحاسب الآلى بكلية الزراعة. معمل الحاسب الآلي بكلية العلوم. معمل الحاسب الالي بكلية السياحة والفنادق. معمل الحاسب الآلي بكلية الحاسبات والمعلومات. جامعة مطروح:

معمل الحاسبات بكلية التربية.

معمل الحاسبات بكلية التربية. جامعة الأقصر:

معمل كلية الحاسبات والمعلومات.

معمل كلية الفنون الجميلة.

معمل كلية السياحة والفنادق.

معمل كلية الحاسبات والمعلومات. معمل كلية الفنون الجميلة. معمل كلية السياحة والفنادق. جامعة الإسكندرية:

الآداب.

السياحة والفنادق.

علوم (محرم بك).

المدينة الجامعية “طالبات”.

الهندسة.

التربية الرياضية “بنين” أبي قير.

الآداب. السياحة والفنادق. علوم (محرم بك). المدينة الجامعية “طالبات”. الهندسة. التربية الرياضية “بنين” أبي قير. جامعة دمنهور:

معمل كلية التجارة المجمع النظري بالأبعادية.

معمل كلية العلوم.

معمل كلية التربية.

معمل كلية الطب البيطري المجمع العلمي.

ويمكن معرفة باقى المعامل على مستوى محافظات الجمهورية من خلال صفحة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.