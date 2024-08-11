صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2 في ملحمة تاريخية لا تضيعها.. اليكـم الموعد المتوقع والقنوات الناقلة

صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني من المسلسلات التي ينتظرها عدد كبير من المشاهدين في جميع أنحاء العالم وذلك بسبب النجاح الباهر والغير معهود الذي حققه الموسم الأول حيث حصد ملايين المشاهدين واستطاع أن يجذب الكثير من المشاهدين إليه وخاصة في أنحاء الوطن العربي، وبالأخص أن المسلسل التركى يتم إذاعته مدبلج باللغة العربية الفصحى على قناة الفجر الجزائرية.

صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني

ينتظر مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني عدد كبير من المشاهدين حيث يحكى المسلسل قصة القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي الذي خاض العديد من المعارك والوقائع وذلك بهدف تحرير بيت المقدس من عاصمة الصليبيين والتي دامت لمدة تزيد عن 90 عام، وخاض العديد من المعارك في سبيل ذلك يعد من أهمها معركة حطين، وجاءت آخر الأخبار الخاصة بالجزء الثاني من المسلسل ليكون على النحو التالي:

أفادت آخر الأخبار بأنه قرب الانتهاء من تصوير حلقات الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي.

حيث أنه من المتوقع على أقصى تقدير أن يتم عرض أولى حلقات الجزء الثاني من المسلسل في شهر سبتمبر أو أكتوبر لهذا العام، وأن كانت هذه أخبار غير مؤكدة.

كما أنه لم يتم عرض أي مشاهد ترويجية من المسلسل للجزء الثاني.

من المتوقع أن يتم عرض المسلسل على قناة trt التركية وقناة الفجر الجزائرية كمت حيث في الجزء الأول.

القنوات الناقلة للمسلسل

ينتظر عدد كبير من المشاهدين مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني حيث أن الجزء الأول ترك فيهم انطباع كبير ولذلك زاد البحث عن القنوات العربية الناقلة للمسلسل ومن أهمها قناة الفجر الجزائرية والتي تتمثل معلوماتها في التالي: