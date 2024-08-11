مسلسل قيامة عثمان Osman 6 Season (المؤسس عثمان) في اولي حلقاته عبر قناة الفجر الجزائرية في هذا الموعد

يعد مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التي لاقت نجاح كبير جدا في الفترة الأخيرة فهو من المسلسلات التركية التي استطاعت في السنوات الأخيرة أن تسلط الضوء على الأحداث التاريخية العظيمة التي مرت بها الدول العثمانية الإسلامية أثناء تأسيسها والذي استطاع القائد العظيم عثمان أرطغرل أن يرسي قواعدها بكل قوة وصرامة وأن يتغلب على جميع العقبات التي واجهته، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

مسلسل قيامة عثمان

نالت الأجزاء الخمس الماضية من مسلسل قيامة عثمان نجاحا مبهرا استطاع أن يكون من خلالها قاعدة جماهيرية كبيرة باتت تحرص على متابعة المسلسل ومعرفة موعد عرض حلقاته وأهم المعلومات التي تدر حوله من قنوات ناقلة وغيرها، وجاءت آخر الأخبار الخاصة بالمسلسل على النحو التالي:

صرح مسؤول من شركة إنتاج المسلسل بأنه من المتوقع أن يتم عرض أول حلقات الجزء السادس من المسلسل في شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر.

حيث تم عمل كافة الاستعدادات اللازمة لذلك.

من المتوقع أن يشهد الجزء السادس أحداث ومعارك ضاربة، ومن المتوقع أن يتغلب عليها جميعا المؤسس الكبير عثمان.

هناك الكثير من القنوات التي حرصت على نقل المسلسل إلى اللغة العربية ومن أهمها قناة الفجر الجزائرية حيث يتم عرضه في يوم الخميس من كل أسبوع.

القنوات الناقلة للمسلسل

حرصت الكثير من القنوات على الحصول على حقوق بث مسلسل قيامة عثمان للأجزاء السابقة وحتى الجزء السادس الذي من المنتظر عرضه خلال الفترة القادمة، حيث تتمثل معلومات قناة الفجر الجزائرية التي من المقرر أن تبث حلقات المسلسل على النحو التالي: