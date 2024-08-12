5000 جنيه بـــس.. سعر ومواصفات الاخص هاتف من سامسونج هاتف Samsung Galaxy A05

يمكنك الحصول على هاتف Samsung Galaxy A05 بسعر مناسب تبعا لما أعلنت عنه شركة سامسونج كون هذا الهاتف يعد ضمن الهواتف ذات الأسعار القليلة، على الرغم من وجود مجموعة لا بأس بها من المزايا التي تؤهل الهاتف ليصل إلى سعر مرتفع، ولكن هذا ما يميز هواتف الفئة الاقتصادية حيث تتوفر بها مجموعة كبيرة من الإمكانات مع انخفاض السعر، لذلك هيا بنا نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الهاتف.

هاتف Samsung Galaxy A05

إن أكثر ما يميز شركة سامسونج عن غيرها من الشركات المصممة للهواتف المحمولة هي أن الشركة تتعمد أن تضع مجموعة من المزايا والإمكانات الداخلية التي تجعل الهاتف الخيار الأول لمن يرغب في تجديد هاتفه، بالإضافة إلى أن شركة سامسونج عادة ما تضى بطاريات ضخمة داخل الهواتف المصنعة داخل حدود شركتها.

بالإضافة إلى أن سعر هذا الهاتف يعد رخيص جدا داخل حدود مصر حيث وصلت نسخة 64 جيجا مع 4 رام إلى ما يقرب من 5,000 جنيه مصري، أما فيما يخص نسخة 128 جيجا مع 4 رام فقد وصل سعرها إلى ما يقرب من 5,300 جنيه.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05

مما لا شك فيه أن هذا الهاتف يعد أرخص إصدار من سلسلة هواتف سامسونج جلاكس A التي تقدمها شركة سامسونج لمساعدة أبناء الطبقة الاقتصادية في شراء هاتف ذات مميزات كثيرة وبسعر قليل، أما فيما يخص مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05 فإنها قد جاءت على هذا النحو التالي: