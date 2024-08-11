ميــزات جامدة ✨✨ مواصفات هاتف c67 ريلمي بسعر حلو يصل 7500 جنيه بس

يتساءل الكثير حول مواصفات هاتف c67 الذي ذاع صيته بين جموع الأشخاص الراغبين في شراء هاتف بمميزات متنوعة، لا سيما أنه بعدما أعلنت شركة ريلمي عن وجود هذا الهاتف الذي يعد ضمن الشريحة الاقتصادية، وجدنا أن الكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على مواصفات هذا الهاتف وخاصة أن هذه الشركة توفر مجموعة من قطع الغيار الخاصة بها في مختلف الأسواق، مما يسهل على المواطن العثور على القطع الغيار الخاصة بالهاتف إن حدث به تلف ما.

مواصفات هاتف c67

إن شركة ريلمي تعد ضمن أشهر الشركات الرائدة في مجال الهواتف المحمولة، لا سيما أنه عادة ما ترغب هذه الشركة في إضافة لمسات مميزة على الهواتف المقدمة خصيصا للأشخاص التابعين للطبقة الاقتصادية، حيث إن مواصفات هاتف c67 يمتاز بسعره الرخيص وفي الوقت ذاته بحمل من المميزات الكثير مما يجعل هذا الهاتف الخيار الأمثل لكل من يرغب في تجديد هاتفه دون دفع أموال كثيرة.

بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على مواصفات هذا الهاتف، التي جاءت على هذا النحو التالي

الهاتف من الهواتف التي تدعم الفيديوهات بجودة fdh.

الهاتف يوجد فيه شريحتي اتصال.

هناك إصدارين هذا الهاتف بذاكرة عشوائية تقدر بـ 8 رام.

الهاتف مصمم ضد الغبار وقطرات المياه الخفيفة.

يمكنك الحصول على الهاتف بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجا.

عيوب هاتف c67

على الرغم من المميزات الكثيرة التي تم ذكرها بخصوص هاتف c67 وكذلك مواصفات هاتف c67 المميزة في الشكل، بالإضافة إلى كون هذا الهاتف مناسب من حيث السعر حيث يصل إلى 7,500 جنيه مصري فقط، إلا أننا وجدنا أن هذا الهاتف يوجد به بعض العيوب وكلها تدور حول الكاميرا وإليكم العيوب التالية