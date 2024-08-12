تحديث واتساب الأخـضـر app ⭐⭐⭐⭐ (أجمــد اضــافــات).. نسخــة جبــارة خليك أول واحد تجربها!!

يتمتع تحديث واتساب بالكثير من المميزات التي يفضلها مستخدمة واتس اب حيث أن النسخة الجديدة تم إضافة ميزات اضافية لا يتم توفيرها في تطبيق واتساب الأصلي القديم نظرا للخصوصية مما جعل الكثير من الأشخاص يلجأون الى استخدام تطبيقات معدلة وغير أمنة عوضاً عن النسخة الاصلية وللحصول على هذا التحديث الجديد تابع معنا.

مميزات واتس اب

هناك عدد من المميزات التي يتمتع بها واتس اب ومن أهم هذه الميزات ما يلي:

يمكن استخدام تحديث واتساب على الهواتف المنخفضة التقنية لذلك فهو متاح لعدد كبير من المستخدمين.

من الممكن ارسال عدد 30 ملف مرة واحدة.

السماح بإرسال ملفات الفيديو وملفات الصوت.

إتاحة مسح الرسائل وإلغائها في ذات الوقت.

اضافة عدد كبير من المؤثرات الصوتية على مقاطع الفيديو والصور قبل أن تقوم بمشاركتها.

من الممكن تخصيص حجم الخط وشكله داخل الدردشات.

يمكن ارسال الصور لجميع جهات الاتصال مع إمكانية الاحتفاظ بالجوده الاصليه للصور.

إتاحة حفظ الحالات المنشورة من جهات الاتصال لديك.

امكانية اخفاء كلمة اخر ظهور لك و الرسائل غير مقروءة.

اضافات تحديث واتساب القادمة

التحديثات القادمة لتطبيق واتساب تحمل ميزات مثيرة للاهتمام، ستعزز من تجربة المستخدم وتزيد من مستوى الخصوصية والأمان، من أبرز الإضافات المتوقعة في تحديث واتساب:

ميزة قفل الدردشة:

ستتمكن من حماية محادثاتك الخاصة باستخدام بصمة الإصبع أو كلمة مرور، مما يوفر مستوى إضافي من الأمان.

الرسائل الصوتية المؤقتة:

ستكون قادرًا على إرسال رسائل صوتية تختفي بعد سماعها من قبل الطرف الآخر، مما يعزز الخصوصية في المحادثات.

تحرير الرسائل المرسلة:

سيتمكن المستخدمون من تعديل الرسائل بعد إرسالها، وهي ميزة طال انتظارها ستسمح بتصحيح الأخطاء أو تعديل المحتوى بسهولة.

إرسال الصور بجودة عالية:

ستحافظ الصور المرسلة على جودتها العالية دون الحاجة إلى إرسالها كملفات، مما يسهل مشاركة الصور بدقة ووضوح أكبر.

تعديل الحالة:

سيتمكن المستخدمون من تعديل حالتهم على واتساب دون الحاجة إلى حذفها وإعادة كتابتها، مما يوفر الوقت والجهد.

تحديثات على المجتمعات:

واتساب يعمل على تحسين إدارة المجتمعات (Communities) عبر إضافة أدوات جديدة تسهل إدارة المجموعات الكبيرة.