ضحك ومرح كل يوم مع لولو...تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024 على القمر نايل سات وعرب سات

تبرز قناة وناسة كواحدة من أبرز القنوات الرائدة في الوطن العربي، هذه القناة التي تتخذ من الترفيه والتعليم منهجًا لها، تقدم محتوى متنوعًا ومشوقًا يلبي احتياجات الأطفال في مختلف الأعمار وتتميز قناة وناسة بتركيزها على الأغاني والأناشيد الحماسية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الصغار،هذا المحتوى الغنائي الجذاب يساهم في تنمية الجانب الوجداني والروحي لدى الأطفال، مع الحفاظ على إثارة اهتمامهم وحماسهم طوال الوقت إلى جانب ذلك، تسعى القناة دائمًا إلى تقديم محتوى متكامل يجمع بين الترفيه والتعليم، مما يوفر للأطفال تجربة مشاهدة ممتعة ومفيدة على حد سواء وهذا الاهتمام المتوازن بالجوانب المختلفة لنمو الطفل، جعل من قناة وناسة وجهة مفضلة لدى الأطفال في مختلف الأعمار.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

في ظل التطور المتسارع لقنوات الأطفال الفضائية، تبرز قناة وناسة كوجهة مفضلة للصغار في الوطن العربي وتتميز هذه القناة بالآتي:

على النايل سات:

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

على العرب سات:

التردد الجديد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

كيفية ضبط تردد قناة وناسة الجديد على جهاز الاستقبال

في ظل التحديثات المستمرة لقنوات الأطفال الفضائية، تبرز قناة وناسة كوجهة مفضلة للصغار في الوطن العربي لضبط تردد قناة وناسة الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع هذه الخطوات البسيطة: