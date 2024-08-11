” هنا”.. خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني في العراق 2024 من خلال منصة أور

منذ أن أنشأت الحكومة العراقية منصة إلكترونية للمواطنين للاستعلام عن المخالفات المرورية، أصبح العديد من السائقين مهتمين بمعرفة المبلغ الإجمالي للمخالفات المرورية العامة والرقم الألماني ورابط الاستعلام عن المخالفات المرورية العامة، تعد المخالفات المرورية العامة من أهم وأبرز القضايا التي يفكر بها عدد كبير من المواطنين في دولة العراق حاليًا.

الاستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني

يبحث المواطنون والسائقون بشكل متزايد عن الرقم الألماني للاستعلام عن المخالفات المرورية العامة، وذلك لأن الحكومة العراقية بالتعاون مع الهيئة العامة للمرور أتاحت لأي شخص الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الإنترنت والحصول على الرقم الألماني لتلك المخالفات، مما يسمح للناس بدفع غراماتهم في الوقت المحدد دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة العامة للمرور في دولة العراق.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية العامة 2024

يحتاج السائق إلى الدخول على موقع منصة أور .

اختيار خدمة المخالفات المرورية.

كتابة رقم لوحة سيارتك.

كتابة رقم لوحة سيارتك. الضغط على أيقونة البحث.

كيفية استخدام بوابة أور لدفع مخالفات المرور

تم إنشاء موقع أور من قبل الحكومة العراقية لتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية لشعبها، بما في ذلك دفع مخالفات المرور، يمكن استخدام الإجراءات المدرجة أدناه لدفع الغرامات عبر البوابة: