مظلتي mazalty.. استعلام أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

برنامج الرعاية الاجتماعية يُعد أحد أبرز المبادرات التي تتبناها الحكومة العراقية لدعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات البلاد، وهذا البرنامج يوفر الدعم المادي اللازم لجميع المستفيدين المشمولين به، وذلك تحت إشراف ومراقبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في هذا المقال، سنستعرض التفاصيل الكاملة حول كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الخطوات المتبعة والمعلومات المطلوبة

استعلام أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

إن الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق يتم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الواضحة والمحددة، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي:

الدخول إلى منصة “مظلتي” عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

إدخال رمز التحقق المرئي المعروض على الصفحة الرئيسية.

اختيار رقم الوجبة التي عليها الدور.

تحديد المحافظة التي يقيم بها الشخص المتقدم.

إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

النقر على زر “بحث” لعرض أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية.

من خلال هذه الخطوات، سيتمكن المتقدم من معرفة ما إذا تم قبوله ضمن المشمولين بهذا البرنامج الحكومي المهم والداعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع العراقي.

شروط التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

يسعى برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق إلى توفير الدعم المالي والاجتماعي للفئات الأكثر ضعفًا ومحدودية الدخل في المجتمع وتتمحور أهم شروط التقديم على هذا البرنامج الحكومي حول ما يلي: