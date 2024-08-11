سجل واحصل على فلوس.. رابط التسجيل في منحة كبار السن بعمان 2024 والشروط المطلوبة

تقدم سلطنة عمان العديد من المنح والمساعدات المالية لجميع المواطنين الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً، بما يوفر لهم حياة كريمة ومستوى معيشة ملائمة أمام الأشخاص المقبولين في المنحة، ومن بينها “منحة كبار السن”، التي تستقطب عدد كبير من الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم المادي، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منحة كبار السن 2024 سلطنة عمان

وعن الخطوات الواجب اتباعها لكي يتم التسجيل في منحة كبار السن والحصول على الدعم المقدم، وفقًا للأتي:-

قم بالتوجه إلى منصة الحماية الاجتماعية داخل سلطنة عمان عبر الإنترنت.

مع إنشاء حساب جديد عبر المنصة.

القيام باختيار “منحة كبار السن”.

حتى تتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

إرفاق الوثائق المطلوبة.

مراجعة البيانات والمستندات التي قمت بإدخالها.

النقر على زر “تأكيد”.

شروط القبول في منحة كبار السن 2024

وتتمثل أبرز الشروط المعنية بطلب القبول في منحة كبار السن، أمام الأشخاص الراغبة في الحصول على الدعم المادي المقدم، وفقًا لما نص على النحو التالي:-