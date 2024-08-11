“جامعة اليرموك“ معدلات القبول الموحد 2024/2025 في الجامعات الأردنية لجميع التخصصات المهني والتكميلي

أصبح أكثر ما يتم البحث عنه على محركات بحث جوجل داخل المملكة الأردنية هو معدلات القبول الموحد 2024/2025، وذلك للقبول في الجامعات الأردنية بعد الاعلان بشكل رسمي يوم الخميس الماضي عن ظهور نتائج التوجيهي الأردن 2024 لكافة المدن داخل المملكة واستطاع كل طالب من معرفة النتيجة الخاصة به من خلال الرابط الرسمي الذي وضعته وزارة التربية والتعليم الأردنية، وتلقى مرحلة التوجيهي اهتمام كبير للغاية، حيث أنها تعادل الثانوية العامة في مختلف الدول ولذلك فهي تحدد مستقبل الطالب المهني والاكاديمي.

معدلات القبول الموحد 2024 – 2025 في الجامعات الأردنية

الكثير من الطلاب يرغبون في معرفة الكلية التي من المتوقع دخولها بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة أو مرحلة التوجيهي وذلك لتكليل التعب طوال السنوات الماضية من خلال الدخول لكلية مميزة في جامعات الأردن المختلفة، ومن المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم داخل المملكة خلال الفترة المقبلة بالإعلان بشكل رسمي عن التنسيق الخاص بالطلاب وفتح باب التسجيل حتى يتمكن كل طالب من تسجيل بياناته الخاصة بالكلية التي سيحددها المجموع الخاص به والذي حصل عليه في مرحلة التوجيهي.

معدلات القبول في جامعة اليرموك 2024

تعد جامعة اليرموك واحدة من أفضل وأشهر الجامعات داخل الأردن والتي تعمل بشكل دائم في تقديم برامج أكاديمية متميزة ولذلك فهي خيار ممتاز لأي طالب يرغب في التفوق والحصول على أفضل تعليم:

الطب العام: 97%.

التمريض: 90.20%.

الاقتصاد: 84.80%.

العلوم الصيدلانية: 94.60%.

الفيزياء الحيوية: 85.50%

الهندسة: 92%.

الأمن السيبراني: 90.10%.

إدارة الأعمال: 89.60%.

اللغات والترجمة: 90%.

معدلات القبول في أكاديمية الأمير حسين

تعد اكاديمية الأمير حسين من افضل الاكاديميات داخل الاردن والتي تساعد الطالب على التفوق بشكل دائم، معدلات القبول الموحد 2024 بها يكون كالتالي:

هندسة الإطفاء والسلامة: 80%.

الإسعاف الطبي المتخصص: 70%.

الهندسة الميكانيكية والطاقة المتجددة: 80%.

إدارة الكوارث: 65%.

معدلات القبول في جامعة الحسين بن طلال 2024

تسلط الجامعة الضوء على الالتزام الدائم بتوفير برامج دراسات متخصصة تناسب احتياجات السوق بمعدلات قبول منها:

علوم المختبرات الطبية: 83%.

إدارة الأعمال: 76.80%.

الهندسة: 80.50%.

المحاسبة: 77.60%.

علوم الحاسوب: 68.40%.

اللغات والترجمة: 85%

معدلات القبول في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 2024

تسعى جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى التفوق بشكل دائم وذلك من خلال أفضل التخصصات بها، ويكون معدل القبول بها كتالي:

طب الأسنان العام: 97.10%.

التمريض: 93.20%.

الطب العام: 89.10%.

الصيدلة: 96.50%.

الطب البيطري: 96.30%.

تكنولوجيا صناعة الأسنان: 93.90%.

الهندسة: 89.90%.

علوم الحاسوب: 95%.

اللغات والترجمة: 95.70%.

الأمن السيبراني: 93.50%

معدلات القبول في الجامعة الأردنية 2024

تعد الجامعة الأردنية واحدة من أقدم وأعرق الجامعات في المملكة، وتخصصاتها تكون بمعدلات قبول كالتالي:

طب الأسنان: 97.50%.

الهندسة قسم الكهرباء: 88.40%.

الرياضيات العامة: 83.60%.

العلوم الحياتية التطبيقية: 84.60%.

إدارة الأعمال والاقتصاد الزراعي: 77.40%.

الذكاء الصناعي: 65.20%

معدلات القبول في الجامعة الهاشمية 2024

تعد الجامعة الهاشمية من أفضل وأعرق الجامعات المتقدمة في الأردن والتي تقبل بمعدلات قبول كالتالي:

الطب العام: 97.40%.

الهندسة الكهربائية: 88.70%.

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية: 92.40%.

العلوم الصيدلانية: 95.60%.

اللغات: 95.50%.

هندسة الحاسوب: 93.70%.

العلاقات الدولية والدراسات الإقليمية: 89.20%.

العلاج الطبيعي: 92.70%.

إدارة الأعمال: 93.40%.

علوم الاقتصاد: 91.80%

معدلات القبول في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا 2024