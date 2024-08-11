“هنا” رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الثاني 2024 عموم المحافظات

تستعد وزارة التربية والتعليم في العراق لإصدار نتائج الصف السادس الابتدائي للدور الثاني للعام الدراسي 2023-2024، والتي تعد محطة مهمة في مسيرة آلاف الطلاب. وقد أكدت الوزارة أنها ستقوم بنشر النتائج عبر المواقع الإلكترونية الرسمية لتسهيل الوصول إليها من قبل الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء البلاد ويتطلع الجميع إلى معرفة خطوات سهلة للاستعلام عن نتائجهم، والتي ستوفرها الوزارة لضمان سرعة الوصول إلى المعلومات المطلوبة.

نتائج السادس الابتدائي 2024

نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 متوقع ظهورها قريبًا. وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستوفر رابط للنتائج لمحافظة المثنى، بالإضافة إلى ملف PDF يمكن للطلاب تحميله بسهولة والذي سيشمل جميع المعلومات الخاصة بهم، كما قامت مديرية التربية والتعليم في محافظة صلاح الدين بالإعلان عن النتائج إلكترونيًا من خلال توفيرها على منصة جوجل درايف، مما يتيح للطلاب تنزيل البيانات الكاملة بالدرجات التي حصلوا عليها يذكر أن موعد ظهور نتائج الدور الثاني للصف السادس الابتدائي قد ازداد البحث عنه مؤخرًا، حيث قام الطلاب بأداء الامتحانات بكل سلاسة، ويترقب الطلاب وأولياء أمورهم ظهور النتائج والاستعلام عنها إلكترونيًا برقم الجلوس والاسم.

خطوات نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2024

هناك عدة خطوات يمكن اتباعها لمعرفة نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2024 في العراق:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع “نتائجنا” الإلكتروني. اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب، مثل محافظة المثنى أو غيرها. إدخال الرمز المرئي (CAPTCHA) في الحقل المخصص. عند توفر النتائج، سيتم عرض أيقونة خاصة بنتائج الصف السادس الابتدائي وجميع البيانات ذات الصلة. اختيار خيار “نتيجة الدور الثاني”. إدخال اسم الطالب ورقم مقعده. الضغط على زر “استعلام” للحصول على نتيجة الطالب.

هذه هي الخطوات الرئيسية التي يمكن اتباعها للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الثاني 2024 في العراق