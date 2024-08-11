تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى وموعد تسجيل الرغبات الإلكتروني للشعبتين

ظهرت نتيجة الثانوية العامة منذ أيام قليلة مما جعل البحث على تنسيق الكليات متداول في الكثير من المواقع، وذلك عقب انتهاء اجتماع الوزير من إعلان النتيجة ومن المتوقع أن تبدأ تنسيقات المرحلة الأولى من الأسبوع المقبل وسيستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم وذلك بعد إعلان وزير التربية والتعليم العالي عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات للمرحلة الأولي، كما قام وزير التربية والتعليم العالي بالإعلان عن الحد الأدنى للقبول في الجامعات وسوف يتم فتح التنسيق وباب تسجيل الرغبات ليقوم طلاب المرحلة الأولى الناجحين بالثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي بالتسجيل إلكترونيا للمرحلة الأولى.

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى

توقعات تنسيق قسم علمي رياضة:

كلية الهندسة جامعة القاهرة من المتوقع ان يصل إلى 86%.

كلية الهندسة جامعة المنصورة من المتوقع أن يصل إلى 85%.

كلية الهندسة جامعة عين شمس من المتوقع أن يصل إلى 86%.

كلية الحاسبات والمعلومات سوهاج من المتوقع ان تصل إلى 71%.

توقعات تنسيق لكليات الأدبي:

كلية السياسة والاقتصاد 80%.

كلية الإعلام 75%.

كلية الآداب 70%.

كلية الأثار 70%.

كلية التربية 70%.

كلية الألسن 65%.

كلية الحقوق 65%.

توقعات تنسيق كليات العلمي علوم:

كلية طب المنصورة 93.6%.

كلية طب طنطا 92.7%.

طب أسنان 91.3%.

علاج طبيعي كفر الشيخ 90.5%.

صيدلة 90%.

موعد تسجيل رغبات الثانوية العامة

بعد أن عرفنا توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 يمكن للطلاب دخول اختبار القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني ابتداء من يوم الخميس الموافق 8/8/2024 وسوق يكون الموقع متاح للتسجيل على مدار 24 ساعة، ولقد قام مكتب التنسيق بالإعلان عن أن عدد الطلاب الذين بلغ تقديمهم حوالي 65 الف طالب وطالبة لبدء العام الدراسي الجديد ومن الجدير بالذكر أن هناك كليات لا يمكن التقديم إلا إذا تم اجتياز اختبار القدرات وهي:

كلية التربية الرياضية.

كلية الفنون الجميلة تخصص فنون و عمارة.

كلية الفنون التطبيقية.

كلية التربية الفنية والتربية الموسيقية.

كيفية تسجيل الرغبات للثانوية العامة

لتسجيل رغبات المرحلة الأولى يجب اتباع الخطوات التالية: