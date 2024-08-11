“تصل ل 500 درهم”.. زيادة رواتب المتقاعدين فى المغرب 2024 وطريقة الاستعلام

عملت الحكومة المغربية على تحديد تاريخ صرف رواتب المتقاعدين في المغرب مع الزيادة المقررة، كما أعلنت عن خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين عبر موقع وزارة المالية المغربية.

متى سيصرف المغرب رواتب المتقاعدين؟

أعلنت الحكومة المغربية عن موعد صرف معاشات التقاعد، والذي وعادة ما يتم صرف دخل المتقاعدين في المغرب بين يوم 15 و 26 من كل شهر ميلادي.

يعتبر يوم 25 من كل شهر ميلادي هو الموعد المعتاد لصرف رواتب القطاعات في المغرب، بشرط ألا يصادف هذا اليوم عطلة أسبوعية أو رسمية، ويمكن للمقيمين إجراء عمليات السحب عبر أجهزة الصراف الآلي المرتبطة بالبنوك المختلفة.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن للمتقاعدين في الدولة المغربية طلب معلومات حول أجورهم من خلال موقع وزارة المالية المغربية عن طريق إتباعك الخطوات التالية:

فى البداية انتقل إلى صفحة وزارة المالية المغربية من هنا.

اختر رمز الرواتب.

اختر رمز الرواتب. ثم حدد المنظمة التي ينتمي إليها.

قم بكتابة المعلومات اللازمة.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية للمتقاعد.

قم بكتابة المعلومات اللازمة. قم بإدخال رقم الهوية الوطنية للمتقاعد. اضغط على علامة الاستفهام.

ستظهر قيمة الراتب والمعلومات المتبقية.

قيمة الرواتب في المغرب بعد الزيادة الأخيرة

زيادة الحد الأدني للأجور

بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو 2024، وافق مجلس إدارة الصندوق المغربي بالفعل على زيادة بنسبة 5٪ في معاشات التقاعد، بحد أدنى 100 درهم، وأقر المجلس زيادة معاشات التقاعد بنسبة 5% بحد أدنى 100 درهم، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يوليو 2024 بدفعة أولى 500 درهم، ومرة ​​أخرى في يوليو 2025 بدفعة ثانية 500 درهم، وستكون نسبة الزيادة المقررة للمتقاعدين في القطاع الخاص 10%.