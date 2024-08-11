“بضغطة زر” طريقة حجز 4000 دولار 2024 على مصرف ليبيا المركزي الرسمي

يرغب العديد من المواطنين في دولة ليبيا، من القيام بحجز الـ 4000 دولار أمريكي عبر مصرف ليبيا المركزي، في إطار سد احتياجات المواطنين الأساسية، لتكون هذه الخدمة عبر منظومة الأغراض الشخصية التي يوفرها المصرف، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه جميع المواطنين.

خطوات حجز الـ 4000 دولار

ويمكنك القيام بحجز الـ 4000 دولار أمريكي عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي، وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع مصرف ليبيا المركزي عبر الإنترنت.

مع التوجه إلى خدمات مصرف ليبيا.

ليتم إدخال بيانات الشخص المتقدم والراغب في الحجز.

تحديد قيمة العملات التي تبلغ نحو 4000 دولار أمريكي.

كتابة التفاصيل الخاصة بالحساب البنكي.

إرفاق المستندات المتمثلة في “الهوية الوطني، جواز السفر، حساب بنكي ساري”.

مراجعة بيانات الشخص المتقدم والوثائق التي تم إرفاقها في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على زر “تأكيد”.

ليتم تحويل العملات إلى حسابك البنكي.

ما هي شروط حجز الـ 4000 دولار 2024 مصرف ليبيا المركزي

وعن الشروط المعنية بطلب حجز الـ 4000 دولار أمريكي، عبر مصرف ليبيا المركزي، ضمن خدمات الأغراض الشخصية، وفقًا للأتي:-