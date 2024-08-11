الطعم ولا أروع...أسهل طريقة لعمل السجق الإسكندراني بطريقة احترافية

إن السجق الإسكندراني هو أحد أشهر الأطباق التقليدية في المطبخ المصري، ويتميز هذا الطبق بنكهاته المميزة والتوابل الغنية التي تضفي عليه طابعًا فريدًا بالنسبة للمحبين لهذا الطبق الشهي، فإن هذا المقال سيقدم لك طريقة إعداده في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، لتحصل على طبق يضاهي ما تجده في المحال الشهيرة وسيساعدك هذا المقال على إتقان فن إعداد السجق الإسكندراني في المنزل وإنتاج نتائج مذهلة.

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بطريقة احترافية

المكونات :

500 جرام سجق إسكندراني

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة

2 فص ثوم مفروم

1 فلفل أخضر مقطع إلى شرائح

1 حبة طماطم كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة

1 فلفل أحمر مقطع إلى شرائح

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف كوب ماء (أو عصير طماطم)

نصف ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)

عصير نصف ليمونة

خطوات التحضير: