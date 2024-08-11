الطعم ولا أروع...أسهل طريقة لعمل السجق الإسكندراني بطريقة احترافية

إن السجق الإسكندراني هو أحد أشهر الأطباق التقليدية في المطبخ المصري، ويتميز هذا الطبق بنكهاته المميزة والتوابل الغنية التي تضفي عليه طابعًا فريدًا بالنسبة للمحبين لهذا الطبق الشهي، فإن هذا المقال سيقدم لك طريقة إعداده في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، لتحصل على طبق يضاهي ما تجده في المحال الشهيرة وسيساعدك هذا المقال على إتقان فن إعداد السجق الإسكندراني في المنزل وإنتاج نتائج مذهلة.
طريقة تحضير السجق الإسكندراني بطريقة احترافية
المكونات :
- 500 جرام سجق إسكندراني
- 1 بصلة كبيرة مفرومة ناعم
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة
- 2 فص ثوم مفروم
- 1 فلفل أخضر مقطع إلى شرائح
- 1 حبة طماطم كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة
- 1 فلفل أحمر مقطع إلى شرائح
- 1 ملعقة صغيرة كمون
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة
- نصف كوب ماء (أو عصير طماطم)
- نصف ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الذوق)
- عصير نصف ليمونة
خطوات التحضير:
- في مقلاة كبيرة، سخني الزيت النباتي أو الزبدة على نار متوسطة.
- أضف البصل المفروم إلى المقلاة وقلبه حتى يصبح شفافًا وذهبيًا ثم أضف الثوم المفروم وقلب لمدة دقيقة حتى يظهر عطر الثوم.
أضف شرائح الفلفل الأخضر والأحمر إلى المقلاة وقلب المكونات لمدة 5 دقائق ثم أضف مكعبات الطماطم واستمر في الطهي لمدة 3-4 دقائق حتى تبدأ الطماطم في إطلاق عصارتها.
- رش البابريكا والكمون والكزبرة الجافة والفلفل الأسود والملح فوق خليط الخضروات، وقلب المكونات جيدًا لتوزيع التوابل بالتساوي.
- أضف السجق الإسكندراني إلى المقلاة وقلب المكونات حتى يتوزع السجق بين الخضروات ثم أضف نصف كوب الماء أو عصير الطماطم واخلط الخليط جيدًا.
- غطِّ المقلاة واترك الخليط على نار هادئة لمدة 10-15 دقيقة حتى ينضج السجق ويتشرب النكهات من التوابل والخضروات وحرك السجق من حين لآخر لضمان نضجه بشكل متساوي.
- قبل انتهاء فترة الطهي، أضف عصير نصف ليمونة إلى المقلاة وقلب المكونات جيدًا العصير سيضيف لمسة من الحموضة التي توازن نكهات السجق.
- قدم السجق الإسكندراني ساخنًا مع الخبز البلدي أو الأرز الأبيض، واستمتع بطعمه الرائع والنكهات المتنوعة.