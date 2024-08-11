“فرفش أطفالك مع حكايات لولو”.. استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديدة 2024 وابسط أطفالك وفرحهم

يهتم الآباء والأمهات بشكل خاص بقنوات الأطفال ويبحث عن تردداتها، وتعد قناة وناسة الجديدة 2024 من أهم القنوات المخصصة للأطفال، وتهتم بتقديم محتوى مناسب للفئة العمرية، كما تساعد في تعليم الأطفال العديد من المهارات المفيدة، مثل الكتابة والقراءة، و سنتعرف على تردد هذه القناة وكيفية تنزيلها على الرسيفر من هذا المقال.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يرغب الكثير من الأمهات فى معرفة تردد قناة وناسة الجديد حتى يتمكن الاطفال من استماعها بأعلى جودة، والتي تتميز بكونها مجانية على نايل سات، وتعمل بشكل مستمر على مدار اليوم دون انقطاع، وتنقل محتوى عالي الجودة، تردد القناة هو:

التردد 11470 .

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة وناسة

فيما يلي بعض الخصائص العديدة التي تميز قناة وناسة عن قنوات الأطفال الأخرى:

تقدم مجموعة كبيرة من المحتوى المناسب للأطفال والذي يمزج بين المرح والتعليم.

تحرص على نقل المعلومات المناسبة للأطفال والخالية من اللغة أو الصور المسيئة.

تقدم للأطفال مجموعة من المسابقات التعليمية والخيارات الترفيهية لمساعدتهم على تحسين مواهبهم.

تستخدم ألوان تجذب الأطفال وتنقل رسالتها بوضوح.

كيفية ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

للسماح لأطفالك بمشاهدة قناة وناسة بأعلى جودة، يمكنك تنزيلها على جهاز الاستقبال الخاص بك، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: