كيفية التسجيل في دعم سند بن سلمان للزواج 1446 عبر snad.org.sa وشروط استحقاق الدعم

يتسأل الكثير من المواطنين عن دعم سند بن سلمان للزواج ويستطيع المواطنين التقديم للحصول على الدعم، ولكن هناك شروط يجب توافرها في الشخص المتقدم من أجل التسجيل في السند والحصول على الدعم، ومن الجدير بالذكر أن التسجيل يمكن أن يتم بطريقة سهلة وبسيطة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم، وتعتبر مبادرة سند للزواج من المبادرات التي تهدف لدعم الشباب السعودي لتحقيق الاستقرار الأسري.

شروط التقديم في مباردة دعم سند بن سلمان

هنا مجموعة من الشروط لابد من توافرها كاملة في الأشخاص الراغبين في الحصول على دهم سند بن سلمان، وتتمثل تلك الشروط في النقاط التالية:

أن يكون كلا من الزوج والزوجة سعودي الجنسية.

أن يكون الزوج والزوجة مقيمين بشكل دائم داخل المملكة.

يجب ألا يقل عمر الزوج عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عام وعمر الزوجة لا يقل عن 18 ولا يزيد عن 40 عاما.

الا يكون قد سبق الزواج لكلا من الزوج والزوجة.

ألا يكون قد مر أكثر من عام علي تاريخ عقد الزواج.

أن يجتاز دوره التثقيف والوعي المالي بنسبة لا تقل عن 60٪.

ألا يتجاوز الدخل المستحق الحد المسموح به للزوجين.

على الزوج أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية او ما يعادلها.

ألا تزيد قيمة المهر عن 50 الف ريال سعودي.

طريقة التقديم للحصول على دعم مبادرة سند الزواج

يمكن التقديم الكترونيا على طلب دعم سند للزواج من خلال القيام بعدة خطوات كالآتي: