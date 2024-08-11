عاجل موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية 1446 لمستفيدي الضمان الاجتماعي

تعد دعم الحقيبة المدرسية من أبرز المبادرات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث تشكل دعماً مالياً دورياً للأسر المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي يهدف دعم الحقيبة المدرسية إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المحدود خصوصاً مع بداية كل عام دراسي مما يساعد في تلبية احتياجات الطلاب من مستلزمات دراسية ضرورية اليكم موعد صرف دعم الحقيبة المدرسية 1446.

مواعيد صرف الحقيبة المدرسية 1446

تم تحديد مواعيد صرف دعم الحقيبة المدرسية للعام الدراسي 1446 بحيث يتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن ينطلق في 18 أغسطس 2024 سيتم توزيع الحقيبة المدرسية ثلاث مرات خلال السنة الدراسية، حيث يُقسم الصرف على الفصول الدراسية الثلاثة كالتالي:

الفصل الدراسي الأول : يتم صرف الدعم مع بداية الفصل الدراسي الأول لضمان تزويد الطلاب بكل ما يحتاجونه من مستلزمات دراسية.

الفصل الدراسي الثاني : تُصرف دفعة جديدة مع بداية الفصل الدراسي الثاني لتلبية احتياجات الطلاب المستمرة.

الفصل الدراسي الثالث : تُصرف الدفعة الأخيرة مع بداية هذا الفصل لضمان استمرار الدعم حتى نهاية العام الدراسي.

قيمة الحقيبة المدرسية في كل فصل دراسي لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قيمة دعم الحقيبة المدرسية لكل طالب من مستفيدي الضمان الاجتماعي هي حوالي 84 ريال سعودي لكل فصل دراسي يُصرف هذا المبلغ في بداية كل فصل لتلبية احتياجات الطلاب من مستلزمات مدرسية أساسية مثل الكتب والدفاتر والأدوات التعليمية الأخرى وبذلك يصل مجموع ما يتلقاه كل طالب إلى 252 ريال سعودي على مدار العام الدراسي.

هل هناك زيادات متوقعة في قيمة الحقيبة المدرسية؟

فيما يتعلق بالشائعات حول احتمال زيادة قيمة الحقيبة المدرسية، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لم يتم الإعلان عن أي زيادات حتى الآن وأوضحت الوزارة أنها ستقوم بالإعلان رسمياً عن أي تحديثات أو تعديلات في قيمة الدعم عبر القنوات الرسمية المعتمدة في حال حدوث أي تغييرات.

تعد مبادرة دعم الحقيبة المدرسية خطوة هامة تسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر ودعم الطلاب في بدء عامهم الدراسي بكل يسر وسهولة.

خطوات التسجيل في الحقيبة المدرسية

تستطيع الآن إضافة طالب في الحقيبة المدرسية التابعة للضمان الاجتماعي عن طريق الخطوات الآتية: