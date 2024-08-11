ضحك طفلك وابسطه طول الوقت.. استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد Wanasah وتابع أجمل أغاني وأناشيد مميزة

قناة وناسة تنقل كل ما هو مميز حول الأغاني والأناشيد الدينية المميزة التي يتم نقلها على مدار اليوم، فضلاً عن الأفلام والمسلسلات الكرتونية المميزة، وغير ذلك من المحتوى المفيد والفريد من نوعه عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.
تردد قناة لولو Wanasah 2024
هناك بعض المعلومات التي يمكنك اتباعها للقيام باستقبال قناة وناسة أطفال الجديد، ومشاهدة محتوى طفولي ومميز فريد من نوعه، مع التركيز بشكل كامل على الأناشيد والأغاني الطفولية، كما نص على النحو الأتي:-
- القمر الصناعي لقناة Wanasah فهو النايل سات.
- التردد الجديد للقناة فهو 11470.
- استقطاب قناة وناسة أطفال فهو عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
تنزيل قناة Wanasah العرب سات
وحتى تقوم بمشاهدة قناة وناسة لولو Wanasah الجديدة والحصرية على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للبيانات المنصوص عليها كما يلي:-
- القمر الصناعي قناة وناسة لولو فهو العرب سات.
- بينما التردد الجديد لقناة وناسة الجديد يكون 11270.
- معامل الترميز الخاص بقناة وناسة لولو يكون 27500.
- استقطاب Wanasah فهو عمودي.
- هذا وأن معامل تصحيح الخطأ ¾.
نزل قناة Wanasah وناسة أطفال
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة أطفال، وفقًا للأتي:-
- قم بالتوجه إلى قائمة الإعدادات الرئيسية.
- ليتم النقر على زر “الإعدادات”.
- القيام بالنقر على زر “إضافة القناة”.
- حتى تتمكن من تدوين بيانات القناة ومن بينها النايل سات والتردد الجديد.
- النقر على زر “بحث”.
- حتى يتم تنزيل القناة.