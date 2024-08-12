مغامرات مبتنتهيش مع لولو والحيوانات .. ثبت الآن تردد قناة وناسة نايل سات 2024 بجودة HD

معظم العائلات في الوطن العربي يرغبون في تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024 وذلك من أجل مشاهدة محتواها المميز والهادف الذي توفره للأطفال من خلال الرسوم المتحركة والشخصيات الجذابة التي يحبها الأطفال وبالأخص شخصية لولو التي ينتظر مشاهدتها جميع الصغار في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث يرجع ذلك إلى أن الشخصية تعرض أغانيها بحركات مميزة وصوت عذب مما أدى إلى أن تصبح مشهورة ومحببة بين الصغار وبذلك تمكنت القناة من جذب العديد من المتابعين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة وناسة نايل سات 2024

تردد قناة وناسة من أكثر الترددات بحثًا من قبل والأمهات خاصة بعد أن حققت شهرة كبيرة في عالم الأطفال في مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك بفضل الأغانى والأناشيد التي تعرضها بصورة دائمة على شاشتها فضلًا عن أنها توفر محتوى متميز وهادف لجميع الصغار، لذا يرغب جميع الأهالي في التعرف على بيانات التردد حتى يتمكنوا من توفير التسلية والمرح لأطفالهم بمتابعة هذه البرامج الممتعة التي تجمع بين الترفيه والتعليم في آن واحد.

تحديث تردد قناة وناسة 2024 الجديد

يمكن تحديث التردد على القمر الصناعي نايل سات من خلال إضافة بعض البيانات التي نوضحها لكم في النقاط التالية:

التردد: 11430 / 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

ويمكن إضافة البيانات على العرب سات كالآتي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

خطوات ضبط التردد الجديد للقناة

يمكن استقبال القناة من خلال مجموعة بسيطة من الخطوات السهلة التي تساعدك على ضبط إشارة القناة على الرسيفر، وبالتالي تتمثل هذه الخطوات في الآتي: