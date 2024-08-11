إمكانيات عالية وسعر اقتصادي💯✔️.. مواصفات ممتازة لهاتف Realme C65 وسعره فى مصر والسعودية

تقدم شركة Realme عدة خيارات مبتكرة للهواتف منخفضة التكلفة، ومن بين هذه الخيارات هاتف Realme C65 الذي يجمع بين الأداء والأناقة والكاميرا الكبيرة، ومن مميزاته يتميز بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، وشاشة IPS بمعدل تحديث 90 هرتز، وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، وسعر مناسب ينافس الهواتف في الفئة الاقتصادية، ويعد Realme C65 الهاتف الرائد للشركة في فئته، ومن بين المميزات الأخرى الجديرة بالملاحظة تصميمه الرائع ومجموعة الميزات العالية، بالإضافة إلى معالج Helio G85 الذي يضمن تجربة مستخدم جيدة.

مواصفات هاتف Realme C65

دعونا نستعرض مميزات هاتف Realme C65، والتي نذكرها فيما يلي:

معالج الرسوميات Mali-G52 MC2 ومعالج الرسوميات من نوع Helio G85 بتقنية 12 نانو من شركة MediaTek.

الذاكرة/التخزين بسعة داخلية 128 و128 و258 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 6 و8 و8 جيجا بايت رام، يتوفر الجهاز بثلاثة تكوينات مختلفة.

كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل؛ الأولى كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/1.8؛ والثانية كاميرا مخصصة للعزل بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/2.4.

كما يحتوي على فلاش LED واحد.

تتميز شاشة IPS LCD مقاس 6.67 بوصة بتصميم ثقب في المنتصف.

ويمكنها دعم معدل تحديث 90 هرتز وسطوع يصل إلى 625 شمعة.

نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة Realme UI 5.0.

قابلة لإعادة الشحن تتميز بسعة 5000 مللي أمبير وقوة 45 وات للشحن السريع.

القياسات 164.6 × 76.1 × 7.6 مم

الكتلة185 جرام.

الكتلة185 جرام. مستشعر بصمة الإصبع المدمج في زر الطاقة ووظيفة فتح القفل بالوجه

ألوان الهواتف الأسود والذهبي والأرجواني.

سعر هاتف Realme C65

تختلف تكلفة الهاتف في الدول العربية وهي كالتالي: