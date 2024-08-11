هتخلي كله يهرب منك || تثبيت لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE آخر اصدار للاندرويد والآيفون 2024 .. عيش المتعة والإثارة

ببجي موبايل (PUBG MOBILE) هي واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية في العالم، حيث جذبت ملايين اللاعبين من مختلف الفئات العمرية وتعتبر اللعبة تجسيداً لمفهوم البقاء للأقوى حيث يتنافس اللاعبون في معركة ملحمية للبقاء على قيد الحياة حتى النهاية إذا كنت ترغب في تجربة هذه اللعبة المثيرة، فإليك دليلًا مبسطًا حول كيفية تثبيتها على هاتفك المحمول.

تثبيت لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE آخر اصدار

قبل الشروع في تثبيت اللعبة، من الضروري التأكد من أن هاتفك الذكي يلبي المتطلبات الأساسية لتشغيل ببجي موبايل:

لمستخدمي Android: افتح متجر Google Play على هاتفك وفي شريط البحث، اكتب PUBG MOBILE وهنا اختر اللعبة من النتائج، ثم انقر على زر “تثبيت”.

لمستخدمي iOS: افتح متجر App Store على هاتفك وابحث عن PUBG MOBILE باستخدام شريط البحث وهنا اضغط على اللعبة من القائمة، ثم اختر Get لبدء عملية التثبيت.

و بعد تحميل اللعبة، سيقوم هاتفك تلقائيًا بتثبيتها قد تستغرق هذه العملية بعض الوقت حسب سرعة الإنترنت لدي بعد انتهاء التثبيت، يمكنك العثور على أيقونة اللعبة على شاشة هاتفك الرئيسية.

و عند فتح اللعبة لأول مرة، ستطلب منك تسجيل الدخول يمكنك تسجيل الدخول باستخدام حسابك على Facebook، Twitter، Google، أو Apple.

بتثبيت ببجي موبايل على هاتفك، يمكنك الدخول في مغامرات مثيرة وتجربة تحديات جديدة مع ملايين اللاعبين حول العالم واستمتع باللعبة وكن مستعدًا للفوز.