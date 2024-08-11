فرحي عائلتك وضيوفك..طريقة عمل ناجتس الدجاج المقرمش في البيت مثل المطاعم

لا شك أن الناجتس هي إحدى الأطباق المفضلة لدى الكثير من الأطفال والراشدين على حد سواء وبالنظر إلى ذلك، فإن الكثير من الأمهات يسعين إلى إعداد هذه الوجبة بأنفسهم في المنزل، حتى يتمكن أطفالهن من الاستمتاع بها وشعورهم بالفرحة والتشويق، ما يجعل الناجتس خيارًا مثاليًا للأمهات هو أنها وصفة سهلة وسريعة التحضير، لا تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، كما أنها من الوجبات التي يمكن أن يساعد الطفل في إعدادها، مما يشعره بالمتعة والمسؤولية وفي هذا المقال، حول طريقة تحضير الناجتس في المنزل، وما تتميز به هذه الوجبة من مزايا تجعلها خيارًا مفضلاً لدى الصغار والكبار على حد سواء.

طريقة تحضير ناجتس الدجاج

مكونات الناجتس:

نصف كيلو من البانية

نصف كوب من البقسماط الناعم

ملعقة صغيرة من الملح

نصف كيلو من البطاطس المسلوقة

ملعقة صغيرة من البصل البودر

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الثوم البودر

رشة من السكر

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ

مكونات الطبقة الخارجية:

بيضة بدرجة حرارة الغرفة

4 معالق كبار من اللبن الطبيعي

رشة فلفل أسود

رشة ملح

نصف كوب من الدقيق

نصف كوب من الكورن فليكس

نصف كوب من البقسماط

معلقتين كبار من النشا

طريقة التحضير: