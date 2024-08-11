للشعب الجزائري 🇩🇿 | رابط التوظيف في الدرك الوطني في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة للالتحاق..” عبر موقع وزارة الدفاع “

الدرك الوطني يعتبر جزءاً أساسياً من الجيش الجزائري، ويهدف إلى الحفاظ على الأمن الوطني والنظام العام ومؤخراً، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن فتح باب التسجيل للانضمام إلى الدرك الوطني، وهذا يتيح للمواطنين فرصة التقديم للالتحاق بصفوفه وفي هذا التقرير، سنتناول كيفية التسجيل في الدرك الوطني والشروط التي يجب توفرها لذلك.

طريقة التسجيل للالتحاق بصفوف الدرك الوطني

أعلنت وزارة الدفاع عن خطوات التسجيل للانضمام إلى صفوف الدرك الوطني، والتي تتضمن اتباع الإجراءات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع والتوجه إلى قسم الانضمام إلى صفوف الجيش بالدرك الوطني.

ملء جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، قم بالنقر على زر “تسجيل”.

ستظهر لك نسخة من نموذج التسجيل بصيغة PDF، ينصح بطباعتها والاحتفاظ بها لإضافتها إلى ملف الترشيح الخاص بك في حال قبول طلبك.

شروط الالتحاق بصفوف الجيش في الدرك الوطني

هناك مجموعة من الشروط التي تحدد أهلية المتقدم للانضمام إلى صفوف الدرك الوطني، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم بصحة بدنية جيدة.

يشترط أن يحمل المتقدم الجنسية الجزائرية.

للحاصلين على شهادة البكالوريا، يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و21 عاماً.

بالنسبة للحاصلين على شهادة جامعية، يجب أن يكون عمرهم 19 عاماً.

يقبل فقط المواطنون غير المتزوجين.

الكثير من الشباب الجزائريين يتطلعون للانضمام إلى صفوف الدرك الوطني، مدفوعين بحبهم العميق لوطنهم ورغبتهم في الدفاع عنه وتقديم أرواحهم فداءً له وفي تقريرنا هذا، قمنا بتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بعملية الانضمام إلى الدرك الوطني.