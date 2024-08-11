تعـــرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني والقنوات الناقلة له.. جهز حـــالك وتابع الملحمة التاريخية

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني لم ينته البحث عنه ولو للحظة، حيث يرغب محبي الدراما التاريخية مشاهدة أحداث القائد صلاح الدين الأيوبي وبطولاته مع الصليبيين، وقد حقق هذا المسلسل نجاح ساحق في الوطن العربي أجمع، لذلك وجدنا الجميع يتساءلون عن موعد عرض هذا الجزء، وهذا ما سنقوم بنقل تفاصيله خلال السطور القادمة فتابعونا.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني يعد من أكثر المسلسلات التاريخية التي حققت شعبية كبيرة، وذلك بسبب قوته التي أثرت على الجمهور العريق، وذلك جعل الجمهور العريق يترقب عرض أولى حلقات المسلسل، وتشير التوقعات إلى بث هذا المسلسل خلال الأسابيع المقبلة مع نهاية شهر سبتمبر المقبل أو بداية شهر أكتوبر على أقصى تقدير، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصوير التي تحكي رحلته توحيد العالم الإسلامي تحت ظله.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يمكن استقبال قناة الفجر الجزائرية للاستمتاع بمشاهدة افضل المسلسلات التركية ومن بينها مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني، وذلك عن طريق تنزيل التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل التصحيح: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12034

الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: افقي

معدل الجودة: HD

القمر الصناعي عرب سات:

التردد:11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

أبطال مسلسل صلاح الدين الأيوبي

جسد دور صلاح الدين الأيوبي النجم التركي اوغور جونيش، ولعب معه مجموعة من الممثلين الاتراك المشاهير باقي الأدوار، بالشكل التالي: