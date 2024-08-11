المليون دولار مش بعيدة عليك .. سجل دلوقتي في مسابقة الحلم وادخل السحب فورا

مسابقه الحلم واحدة من التفاعلات الاجتماعية التي تحقق الكثير من أحلام المشاركين من أصحاب الحظ السعيد ويتم عرض المسابقة أسبوعيا على شاشة قنوات الام بي سي وتعتبر من أبرز المسابقات العالمية التي يتابعها بشكل سنوي الملايين من المتابعين، حيث يزداد المشاهدين والمشاركين في المسابقة كل عام عن الذي يسبقه، وجدير بالذكر أن هذه المسابقة حققت حلم الملايين من المواطنين العرب من مختلف الدول و فازوا بالجائزة الكبرى المليون دولار وتم الاعلان عن اسمائهم مباشرة على الهواء مما يضمن الشفافية والمصداقية الكاملة في هذه المسابقة.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم Dream

يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال بعض الخطوات البسيطة والبدء في أول خطوة نحو تحقيق حلمك ويتم ذلك بناءً على التعليمات الآتية:

يتم التوجه بفتح رسائل الهاتف ثم إضافة كلمة حلم أو دريم في إحدى الرسائل وإرسالها إلى الرقم المخصص للدولة التي تقيم بها.

بعد ذلك ستتلقى رسالة تؤكد على اشتراكك في المسابقة.

وعليه فإن البرنامج سيواصل إرسال الرسائل اليومين للإجابة عن الأسئلة الموضوعة بها.

مع العلم أنه في حالة لم يكن لديك رصيد كافي على هاتفك فإن إدارة المسابقة ستتوقف مباشرة عن إرسال أي أسئلة.

أهم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم Dream

وضعت إدارة المسابقة مجموعة من الأرقام التي يتعين من خلالها هل المتسابقين الاشتراك بناءً على رقم الهاتف المرادف للدولة التي تقيم بها وقد جاءت على نحو التالي:

الكويت 4141.

اليمن 5222.

البحرين 94000.

سلطنة عمان 90434.

سوريا 1558.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم Dream

أصدرت قناة ام بي سي وإدارة المسابقة مجموعة من الشروط التي يتعين على المشاركين التحقق من استفادها قبل البدء في الاشتراك وهي على النحو التالي: