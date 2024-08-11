برابط مباشر .. استعلم عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 في مختلف محافظات العراق عبر منصة مظلتي

يحرص المواطنين في العراق على التعرف أول بأول عن المشمولين في وجبة الرعاية الاجتماعية وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الأسبوع الماضي عن نزول الكشوفات التي تتضمن أسماء المقبولين في الدعم، وعليه فقد أشارت الوزارة إلى إمكانية الاستعلام عن الأسماء من خلال التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية، وجذير بالذكر أن هذا البرنامج له أهمية كبيرة لدى مواطني العراق حيث يعمل على دعمهم من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة والتكيف مع الأسعار المرتفعة خاصة من المواطنين محدودي الدخل، وبالتالي يوفر لهم البرنامج دعم مادي يحقق الموازنة بين فئات المجتمع المختلفة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرابط المخصص لاستخراج أسماء المشمولين بالرعاية لهذا العام، وذلك من أجل توفير الجهد على جميع المستفيدين من الدعم وبالتالي تواكب تطور التكنولوجيا الحديثة التي شهدها العالم، لذلك ينبغي الاستعلام من خلال تتبع الخطوات التالية:

يتم التوجه مباشرة إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تسجيل الدخول إلى الموقع مباشرة من القائمة الرئيسية يتم التحديد على خيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى أسماء المشمولين في الرعايه ثم التحديد على الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

في هذه الخطوة يتم إرفاق كافة البيانات بدقة.

بعد ذلك ينبغي التحديد على خيار الاستعلام وانتظار حتى يتمكن الموقع من تحميل الكشوفات للاطلاع على الاسم المستفيد من بينها.

الفئات المستهدفة في الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل مجموعة من الفئات التي استهدفتهم حتى يتمكنوا من الحصول على دعم البرنامج، وذلك لاعانتهم على التصدي للحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العراق في الفترة الراهنة، ومن هذه الفئات نذكر الآتي: